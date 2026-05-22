City Guardioli namenil posebno čast: po njem bodo poimenovali tribuno

Odločitev je sprejel lastnik kluba šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, ki je s tem želel počastiti izjemen prispevek Španca v desetih letih na klopi Manchester Cityja. Guardiola je v tem obdobju klub popeljal v najuspešnejše poglavje njegove zgodovine in močno zaznamoval tudi angleški nogomet.

"Že dolgo nazaj sem dejal, da mora imeti Manchester City na voljo najboljše ljudi, tako na igrišču kot zunaj njega. Pep je bil deset let poosebljenje te ambicije," je ob tem dejal šejk Mansour. Dodal je, da je Guardiola v klubu pustil neizbrisen pečat: "Ta ne izhaja le iz številnih lovorik, ki jih je osvojil, temveč predvsem iz načina, kako je zmagoval. Ima mojo neskončno hvaležnost in hvaležnost celotne Cityjeve družine, katere del bo vedno ostal."

Nova tribuna bo umeščena ob koncu znamenite pešpoti, ki nosi ime po Joeju Mercerju, in bo na dneve tekem postala ena osrednjih točk stadiona. Razširitev severne tribune bo Etihadu dodala več kot 7000 novih sedežev, skupna zmogljivost stadiona pa bo po novem presegla 61.000 gledalcev. Tribuna je del širšega razvojnega projekta v okolici stadiona, ki vključuje tudi nov prostor za navijače, hotel s 401 sobo, klubski muzej, trgovine, poslovne prostore ter različne restavracije in bare.