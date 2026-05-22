Nogomet

City Guardioli namenil posebno čast: po njem bodo poimenovali tribuno

Manchester, 22. 05. 2026 16.32

S.V.
Pep Guardiola

Manchester City bo novo, prenovljeno in razširjeno severno tribuno stadiona Etihad poimenoval po Pepu Guardioli. Tribuna Pepa Guardiole bo prvič v celoti odprta prav ob zadnji tekmi španskega stratega na klopi sinjemodrih, ko bo City v zaključku sezone gostil Aston Villo. Ob tribuni bo v prihodnje stal tudi njegov kip.

Odločitev je sprejel lastnik kluba šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, ki je s tem želel počastiti izjemen prispevek Španca v desetih letih na klopi Manchester Cityja. Guardiola je v tem obdobju klub popeljal v najuspešnejše poglavje njegove zgodovine in močno zaznamoval tudi angleški nogomet.

Pep Guardiola in šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan
FOTO: Profimedia

"Že dolgo nazaj sem dejal, da mora imeti Manchester City na voljo najboljše ljudi, tako na igrišču kot zunaj njega. Pep je bil deset let poosebljenje te ambicije," je ob tem dejal šejk Mansour.

Dodal je, da je Guardiola v klubu pustil neizbrisen pečat: "Ta ne izhaja le iz številnih lovorik, ki jih je osvojil, temveč predvsem iz načina, kako je zmagoval. Ima mojo neskončno hvaležnost in hvaležnost celotne Cityjeve družine, katere del bo vedno ostal."

Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

Nova tribuna bo umeščena ob koncu znamenite pešpoti, ki nosi ime po Joeju Mercerju, in bo na dneve tekem postala ena osrednjih točk stadiona. Razširitev severne tribune bo Etihadu dodala več kot 7000 novih sedežev, skupna zmogljivost stadiona pa bo po novem presegla 61.000 gledalcev.

Tribuna je del širšega razvojnega projekta v okolici stadiona, ki vključuje tudi nov prostor za navijače, hotel s 401 sobo, klubski muzej, trgovine, poslovne prostore ter različne restavracije in bare.

Preberi še 'Bilo je noro in nepozabno, a čutim, da je čas za slovo'

Predsednik kluba Khaldoon Al Mubarak je poudaril, da bosta tribuna in kip trajen poklon Guardiolini zapuščini. "Pepova zapuščina bo za vedno vtkana v tkivo tega nogometnega kluba, mesta Manchester in angleškega nogometa," je dejal.

Guardiolina zadnja tekma na klopi Cityja bo tako dobila še dodatno simboliko. "Nedelja bo priložnost, da vsi skupaj proslavimo njegove dosežke. Ta trajni poklon bo navijačem omogočil, da se Pepu poklonijo vsakič, ko obiščejo naš stadion," je dodal izvršni direktor kluba Ferran Soriano.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NoriSušan
22. 05. 2026 16.53
Edino pravilno. Poklon najbolšemu trenerju vseh časov. Tud City počas kaže kako cenit in se poklonit legendam
