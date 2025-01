Severnolondonski derbi po preobratu pripadel topničarjem

Vendarle pa so tudi Spursi pokazali zobe, ko se je v 21. minuti v imenitnem položaju znašel Dejan Kuluševski , a se je izkazal David Raya , ki je odbil poskus Šveda. Topničarji se niso odzvali na opozorilni strel gostov, kar je kaznoval Heung-min Son , ki je do zadetka prišel tudi s pomočjo Williama Salibaja .

Toda zadetek ni ustavil domačih, ki so še naprej oblegali vrata Tottenhama. Nogometaši Arsenala so bili za vztrajnost nagrajeni v 40. minuti, ko je lastno mrežo zastresel Dominic Solanke. Topničarji so izid izenačili po kotu, do katerega je prišlo po napačni sodniški odločitvi sodnika Simona Hooperja.

Četa avstralskega trenerja se po prejetem zadetku ni pravočasno pobrala, Arsenal pa je še pred odhodom na odmor spisal popoln preobrat. Sijajen obrambni vložek Thomasa Parteya, je nadgradil Trossard, ki je poslal žogo za hrbet gostujočega vratarja.