Sevilla in Barcelona na vročem derbiju kroga izenačena

V Sevilli sta se v derbiju kroga soočila drugo in sedmouvrščeno moštvo v španski La ligi. Nekdo, ki je La ligo nazadnje spremljal pred leti, bi se zlahka lahko zmotil, če bi ugibal katero moštvo je uvrščeno višje. Težave sedme Barcelone so vsem, ki redno spremljajo nogomet dobro znane. Prihoda športnega direktorja Monchija v pisarne Seville in Julena Lopeteguia na klop Andaluzijcev, pa sta Sevilli omogočila, da spretno izkoristi slabe letošnje predstave velikanov Atletica iz Madrida in Barcelone.