Sevilla do preobrata in zmage v Vigu

Španski nogometni klub Sevilla je v zadnji tekmi 30. kroga španskega državnega prvenstva ugnal Celto iz Viga s 4:3 in ostaja v boju za naslov prvaka. Sevilla ima namreč po 30 odigranih krogih 61 točk. Pred andaluzijskim velikanom so le Atletico Madrid (67), Real Madrid (66) in Barcelona (65). Sevilla si je z zmago že tako rekoč zagotovila nastop v prihodnji sezoni Lige prvakov, saj pred zadnjimi osmimi krogi na petem mestu Real Sociedad zaostaja 14 točk.

Zadnji dvoboj 30. kroga je bil zelo razburljiv s številnimi preobrati. Sevilla je povedla v sedmi minuti a je nato Iago Aspas z dvema goloma med 20. in 23. minuto Celto popeljal v vodstvo. Sledilo je izenačenje Seville v 35. minuti, izid polčasa pa je v 43. minuti postavil Brais Mendez. V drugem polčasu je Sevilla izkoristila dve priložnosti in po preobratu slavila pomembno zmago s 4:3. V tem krogu je bil na sporedu še drugi clasico sezone. Real je bil v Madridu od Barcelone boljši z 2:1. Atletico Madrid Jana Oblakaje v nedeljo odigral le neodločeno proti Betisu (1:1), a ostal na vrhu prvenstvene lestvice. Izid, 30. krog:

Celta Vigo - Sevilla 3:4 (3:2)

