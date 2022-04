Sevilla in Barcelona do pomembnih (minimalnih) zmag

Do konca srečanja so imeli več priložnosti sicer domači nogometaši, ki pa jih niso znali izkoristiti. Še posebej bo slabo spal norveški napadalec Alexander Sørloth , ki je v 47. minuti iz neposredne bližini zgrešil celoten okvir vrat.

Sevilla in Barcelona, ki ima eno oidgrano tekmo manj, za vodilnim Real Madridom tako še naprej zaostajata 15 točk. Do konca ligaške sezone je le še pet krogov, kar pomeni, da bi moral Real hudo grešiti, da bi zapravil praktično že osvojeni naslov prvaka. Se pa bosta kot kaže Andaluzijska in katalonska zasedba do konca borili za drugo mesto, čeprav tudi Atletico Madrid, ki je z 61 točkami na četrtem mestu, še ni rekel zadnje.

Sicer pa so bile na vseh četrtkovih tekmah uspešne gostujoče ekipe. Poleg Seville in Barcelone sta do novih treh točk prišla še Athletic Bilbao, ki je v gosteh premagal Cadiz s 3:2 in Rayo Vallecano, ki je premagal Espanyol z 1:0.