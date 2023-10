Sevilla naznanila prihod novega trenerja, Inzaghi se vrača v Serie A

Nekdanji napadalec, ki je tekom svoje kariere igral tudi v Španiji pri Valencii, Atleticu Madridu, Racingu Santanderju, Malagi in Murcii, bo trenerski posel prvič opravljal v Evropi. Pred Urugvajem je vodil še Bello Visto, Guarani, Penarol, Olimpio, Pachuco, Monterrey in Inter Miami.

Filippo Inzaghi bo sedel na klop Salernitane

Salernitana, katere član je nekdanji napadalec Celja Charles Ikwuemesi, je v nedeljo z 0:3 izgubila v Monzi, tako da je ekipa pri vsega treh točkah z osmih tekem. Nekdanji zvezdniški napadalec Juventusa in Milana in svetovni prvak z Italijo 2006 Filippo Inzaghi je bil brez službe po tem, ko so Reggino izključili iz italijanske druge lige.

50-letnik je sicer vodil tudi Milan, Venezio, Bologno, Benevento in Brescio.