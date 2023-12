Sevilla ne bo ubranila zmage v Ligi Evropa

V okviru zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov sta bili najprej odigrani srečanji v skupini B. Tekma med prvouvrščenima Arsenalom in PSV-jem ni odločala o ničemer, zato pa je bilo bolj napeto med Lensom in Sevillo. Domači so si po zmagi (2:1) zagotovili tretje mesto in igranje v Ligi Evropa, lanska zmagovalka tega tekmovanja Sevilla pa se poslavlja od Evrope.

PSV - Arsenal FOTO: Sofascore.com Že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da bo Arsenal osvojil prvo mesto, PSV pa bo v osmino finala krenil kot drugouvrščena ekipa skupine. Oba trenerja sta zato močno premešala začetni enajsterici in priložnost ponudila nogometašem, ki v domačem prvenstvu po navadi ne igrajo veliko. Arsenal je tik pred koncem prvega dela povedel, ko je Eddie Nketiah natančno sprožil z roba kazenskega prostora. Na začetku nadaljevanja pa je za vodilno moštvo nizozemske lige izenačil Yorbe Vertessen. V Lensu bi Sevilla z zmago še preskočila domačine in si zagotovila tretje mesto ter posledično igranje v Ligi Evropa, a Špancem to ni uspelo. Za domače je v 63. minuti z bele točke zadel Przemyslaw Frankowski. Za napeto končnico je v 79. minuti prav tako z enajstmetrovke poskrbel Sergio Ramos, Andaluzijci pa kljub pritisku niso prišli do zmagovitega zadetka. Globoko v sodniškem dodatku je končnih 2:1 postavil rezervist Angelo Fulgini.