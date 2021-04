Sevilla novo prizorišče tekem letošnjega EP

"Sevilla in Sankt Peterburg – uradno! Pred nami je še nekaj dela, začenjamo na novo – reprezentančni tabor, potovanja, vsa logistika," je zapisal Zbigniew Boniek . Poljska bo igrala v skupini E. S Slovaško bo igrala 14. junija, s Španijo pet dni kasneje in Švedsko 23. junija.

Slednji je na Twitterju objavil, da bo Poljska na EP igrala tekme v Sevilli in Sankt Peterburgu namesto prvotno predvidenih v Bilbau in Dublinu.

Uefa bo sicer v petek na sestanku izvršnega odbora odločila o dokončnih gostiteljih tekem EP, prav Bilbao in Dublin pa sta bila vprašljiva, ker nista – ob Münchnu – zagotovila, da bodo na tekmah lahko prisotni gledalci. Budimpešta, St. Peterburg, Baku, Amsterdam, Bukarešta, Glasgow, Koebenhavn, Rim in London so vsi obljubili, da bo obisk na stadionih pri njih vsaj 25-odstoten.

Baskovske oblasti zaradi odstranitve Bilbaa kot gostitelja razmišljajo o pravnih možnostih, da bi jim vrnili 1,2 milijona evrov, kolikor so porabili doslej.