Sevilla ostala v igri za Ligo prvakov

Sevilla je na svojem stadionu kljub veliki terenski premoči šele ob koncu tekme prišla do četrtega remija v nizu po nadaljevanju prvenstva. Sedem minut pred zadnjim sodnikovim žvižgom je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Javi Sanchez, Ocampos pa je to potezo potem kaznoval. Gostje so vodili od 25. minute, ko je bil uspešen Kiko Olivas. Real Valladolid je na 14. mestu La Lige in ima sedaj že lepih devet točk prednosti pred ekipami, ki se borijo za obstanek in bodo nazadovale v nižjo ligo. Sevilla je ostala na četrtem mestu in ima sedaj pet točk naskoka pred petouvrščenim Getafejem.

Točko prednosti pred Sevillo (in tekmo manj) ima na tretjem mestu Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki se bo v Madridu pomeril z Alavesom. V 32. krogu bo proti Celti v gosteh igrala Barcelona, ki je druga na lestvici, ima 68 točk, toliko jih je na prvem mestu doslej zbral tudi Real Madrid, ki se bo v nedeljo v gosteh pomeril z drugo ekipo iz Barcelone Espanyolom, ki je na repu lige.