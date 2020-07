Sevilla po preobratu do zmage nad Baski

Madridski Atletico in Sevilla sta na tretjem oziroma četrtem mestu z enakim številom točk (63),Jan Oblakje z atleti v 35. krogu La lige le remiziral proti Celti iz Viga, tako Atletico kot Sevilla pa imata v boju za Ligo prvakov zdaj šest točk več od petega Villarreala. Medtem ko je Oblak iz Viga prišel brez zmage, je Sevilla v Baskiji na krilihEverja Banegeosvojila poln izplen.

Domači so prek Anderja Cape povedli v 28. minuti in Athletic je do 70. minute držal niti v svojih rokah oziroma nogah. Le štiri minute pozneje pa je Argentinec Banega začel preobrat, ko je iz prostega strela s kakšnih 18 metrov zadel zgornji levi kot domačega vratarja, v 74. minuti pa je na 2:1 za goste povišal Munir el Haddadi, ki je zadel z glavo. Andaluzijci so tako dosegli prvo prvenstveno zmago na San Memesu po skoraj 11 letih. Sevilla ima zdaj na lestvici 63 točk, toliko, kot jih je zbral tudi tretjeuvrščeni Atletico, v ospredju sta Real (77) s tekmo manj in Barcelona (76).

Nogometaši Mallorce so na domačem igrišču premagali Levante z 2:0 in ohranili upe na obstanek v družbi najboljših, medtem ko je že jasno, da se Espanyol poslavlja in bo drugo leto igral v drugoligaški konkurenci. Za zasedbo z Balearskih otokov sta zadela Cucho Hernandez v 40. in in TakefusaKubo v 84. minuti. Na drugi tekmi sta se Eibar in predzadnji Leganes razšla brez golov.