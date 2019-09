Real po zaslugi Benzemaja slavil na peklenskem Pizjuanu

V Madridu še vedno odmeva poraz s PSG v prvi tekmi skupinskega dela Lige prvakov. Prav zato so bili španski novinarji prepričani, da bi tekma z vodilno Sevillo na peklenskem stadionu Sanchez Pizjuan lahko odločila o usodi Zinedina Zidana .

Slednji se napram sredini tekmi s Parižani ni odločil za drastične spremembe v začetni enajsterici, le namesto Ederja Militaoaje lahko spet zaigral kapetan Sergio Ramos. Ta je bil, zavoljo kazni, gostovanje v Parizu primoran izpustiti, tokrat pa je že sedemnajstič v karieri zaigral na Pizujanu proti svojemu nekdanjemu klubu.

Posebno motiviran je bilo pred tekmo z Realom strateg Seville Julen Lopetegui, ki je prav v tem času pred letom dni 'odletel' s trenerskega stolčka kraljevega kluba. Goste je tako napadel z vsemi razpoložljivimi močmi.

Sevilla je bila v uvodnih minutah tekme izjemno prepričljiva in si priborila kar nekaj priložnosti pred vrati Thibauta Courtoisa, ne ena, ne druga stran, pa v prvih tridesetih minutah tekme nista uspeli streljati na vrata nasprotnika. Prva velika priložnost se je Realu ponudila v 34. minuti, Karim Benzemaje lepo zaposlil Edena Hazarda, belgijski reprezentant se je znašel sam pred domačim vratarjem, a uspel iztržiti zgolj kot. Še lepša pa je bila priložnost Danijela Carvajala, ki je po lepem sodelovanju Casemira in Jamesa Rodrigueza krenil sam proti vratom, a Tomas Vaclik je uspel tudi to zaustaviti.