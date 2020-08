Sevilla z zmagovitim zadetkom De Jonga do svojega šestega evropskega finala

Sevilla se v evropski ligi dobro znajde. Čeprav je bila v drugem polčasu slabši tekmec, si je na koncu priigrala možnost, da še šestič osvoji to tekmovanje po sezonah 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 in 2015/16. Manchester United, ki je slavil v sezoni 2016/17, pa še na osmi zaporedni tekmi ni ugnal tekmeca iz Španije, čeprav je imel številne priložnosti.

Prvi polčas se je kar zasluženo končal z izenačenim izidom. Angleži, ki so v tem tekmovanju slavili v sezoni 2016/17, so povedli v deveti minuti, ko je najstrožjo kazen zanesljivo (pod prečko) izvedel Bruno Fernandes.

Sledil je pritisk Seville, najprej je v 16. minuti David De Gea obranil strela Lucasa Ocamposa, deset minut pozneje pa so Andaluzijci izpeljali lepo akcijo, ki jo je nato iz bližine učinkovito končal Suso za 1:1.

Do polčasa so bili konkretnejši Angleži, v 33. minuti je Anthony Martial z roba kazenskega prostora meril malo previsoko, v 39. in 45. pa se je izkazal vratar SevilleBono po poskusih od daleč Marcusa Rashforda in z roba kazenskega prostora Fernandesa.