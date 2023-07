Sevilla zaradi dolgov prodaja vse nogometaše

Minula sezona je za navijače Seville dolgo časa delovala kot sezona za pozabo. Klub je sezono sklenil na 12. mestu v španski La Ligi, rešili pa so jo v Ligi Evropa, kjer so v finalu po izvajanju enajstmetrovk premagali Romo in osvojili sedmi naslov v omenjenem tekmovanju. Naslov prvaka za Andaluzijce pomeni uvrstitev v skupinski del Lige prvakov, kar pa zna zaradi visokih dolgov predstavljati težko nalogo.