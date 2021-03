Sevillo pred porazom z golom v 94. minuti rešil vratar Bounou

Tako je bilo tudi tokrat, ko je vratar Yassine Bounou , ki se je v tej sezoni uveljavil kot eden najboljših vratarjev v evropskem nogometu, globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa prišel na pomoč soigralcem v nasprotnem kazenskemu prostoru in z natančnim strelom v mrežo poslal predložek Julesa Koundeja . To je bil celo prvi gol vratarja v španskem prvenstvu (iz igre) po več kot desetletju. Sevilla je ostala na četrtem mestu (55 točk), kjer ima kar deset točk več od petega Real Sociedada (45), ki bo v tem krogu gostil trenutno tretjo Barcelono (59). Še posebej boleč udarec je bil to za Valladolid, čigar večinski lastnik je legendarni brazilski napadalec Ronaldo : namesto zmage, ki bi jih dvignila vse do 14. mesta, so ostali tik nad "rdečo cono" na 16. mestu s štirimi točkami "zaloge" pred moštvi, ki se bodo morala v naslednji sezoni preseliti v Segundo Division.

Valladolid je vse od 44. minute vodil z enajstmetrovko Fabiana Orellane , po zapravljenih priložnostih Sevillinega napadalca Luuka de Jonga v drugem polčasu pa se je zdelo, da bodo Andaluzijci nepričakovano izgubili vse tri točke. Sevillčani so se od najelitnejšega evropskega tekmovanja že poslovili, in sicer z domačim porazom (2:3) ter kasnejšim remijem (2:2) v osmini finala z Borussio Dortmund, ko varovanci Julena Lopeteguija do zadnjih sekund niso priznali poraza.

Blizu gola že kot član Girone

"To je neverjetno, težko je opisati in sploh nisem vedel, kako bi proslavljal," je dejal v kanadskem Quebecu rojeni 29-letni vratar. "Opravljaš svoje delo v lastnih vratih, zato je zelo čudno, ko se znajdeš v nasprotnem kazenskem prostoru,"je dodal Bounou, ki ga v Španiji poznajo pod vzdevkom Bono.

V tej sezoni se je z golom izkazal tudi srbski vratar Eibarja Marko Dmitrović, ki je z enajstih metrov ukanil slovenskega vratarja Atletico Madrida Jana Oblaka. Zadnji vratar, ki je v elitnem španskem prvenstvu zadel iz igre, je bil član Deportiva iz La Corune Dani Aranzubia, ki je februarja 2011 poskrbel za remi proti Almerii (1:1).

"Pred dvema letoma, ko sem bil pri Gironi, bi skoraj zadel. Danes sem se na to spomnil in pogledal proti klopi in trener mi je rekel, da naj grem naprej. Žoga je preprosto padla k meni, jaz pa sem storil, kar sem pač storil. Zelo sem hvaležen,"je dodal Bounou.

Lopetegui: Nenehna vztrajnost je lastnost te ekipe

Številni navijači Seville in privrženci španskega nogometa so se seveda nemudoma spomnili tudi na podvig legendarnega seviljskega čuvaja mreže Andresa Palopa, ki je z golom leta 2007 v Ligi Evropa pomagal potopiti Šahtar iz Donecka na poti do velikega finala.

"Nikoli nisem dosegel gola, niti na treningu," je po tekmi priznal Lopetegui. "Jasno je, da je bil to danes izvrsten gol našega vratarja. To ni nekaj običajnega, a nam prinaša nekaj veselja ob koncu tekme, pred katero smo mislili, da bi si lahko zagotovili vse tri točke, nato pa je kazalo, da bi lahko odšli celo brez ene same. Ravno sem govoril z Bounoujem po tekmi in mu čestital. Predvidevam, da je bilo nekaj šal v slačilnici, saj se vsi spomnijo gola Palopa in to je bil zelo, zelo pomemben gol v Ligi Evropa. Tudi danes je bil to za nas zelo pomemben gol, ker je prišel v zaključku tekme in nam pomagal rešiti točko. Zelo smo zadovoljni, da se nismo vdali in se še naprej borili, da bi se vrnili v tekmo. Nenehno smo vztrajali in to je lastnost te ekipe, nagrajeni pa smo bili povsem pri koncu."