Sevillo preplavilo več kot sto tisoč škotskih in nemških navijačev

Ker se oba finalista Lige Evropa – Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers – lahko pohvalita z neverjetno navijaško podporo, je bilo že dlje časa jasno, da bo v Sevillo pripotovalo več deset tisoč privržencev obeh klubov. Uradna policijska ocena je, da je na dan tekme, ki jo bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO, v mestu kar 150 tisoč tujih navijačev, od tega naj bi jih okoli 100 tisoč pesti stiskalo za škotskega velikana. Uefa je sicer obema kluboma namenila manj kot deset tisoč vstopnic.

Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, ki bo gostil finale, sprejme le dobrih 42 tisoč navijačev, zato je velika večina nogometnih navdušencev v Sevillo prišla brez vstopnic za tekmo. To je za organizatorje dodatna težava, ki so jo rešili tako, da so za privržence obeh klubov organizirali ločeni prizorišči, kjer bodo tisti, ki z vstopnicami niso imeli sreče, lahko spremljali zgodovinski obračun. Škotski navijači bodo prvi evropski finale svojega kluba po letu 2008 lahko spremljali na stadionu La Cartuja na severu mesta, ki ima 57 tisoč sedišč in jim je v preteklosti že prinesel srečo. Prav na njem je namreč njihov največji rival – mestni tekmec Celtic – izgubil finale Uefinega pokala leta 2003. Za navijače Eintrachta, ki naj bi jih bilo v Sevilli pol manj, a še vedno okoli 50 tisoč, pa so organizatorji rezervirali park San Sebastian v središču mesta, kjer so postavili velike zaslone. Povečana varnost, ulice okoli stadiona zaprte Mestne oblasti so za finale aktivirale vse razpoložljive policijske kapacitete in dodatno pripeljale še pet tisoč varuhov reda in miru. Mestni komisionar za varnost Juan Carlos Castro Estevez pa je priznal, da bodo kljub povečani policijski prezenci najverjetneje imeli kar nekaj težav z zagotavljanjem reda. Po doslej znanih informacijah sicer do večjih obračunavanj med navijači obeh ekip ni prišlo. Je pa policija ponoči aretirali pet navijačev Eintrachta, ki so bili del dvestoterice, ki je skušala v bližini ene od katedral napasti privržence s Škotske. Obračun je policiji uspelo preprečiti. Koreografijo, ki so jo za nocojšnji obračun pripravili navijači Eintrachta, so v Sevillo pripeljali s sedmimi tovornjaki. Stala naj bi okoli 50 tisoč evrov:

Zanimivo je tudi dejstvo, o katerem na svoji spletni strani poroča BBC, da so mestne oblasti že dan pred tekmo zaprle vse ulice v okolici stadiona. Danes, na dan tekme, pa so varnostni perimeter še razširile. Poleg tega so na najbolj obiskanih točkah v mestu postavljene prenosne postaje za uriniranje, s katerimi skušajo čim bolj ohraniti higieno. Župan mesta Antonio Munoz je zatrdil, da je mesto več kot pripravljeno za izvedbo tako odmevnega dogodka, za katerega upa, da bo s seboj prinesel čim manj težav. Prav zaradi strahu pred morebitnimi težavami, ki bi jih lahko povzročili navijači, so se številni lastniki lokalov odločili, da na dan tekme ne bodo poslovali. S tem pa so se odrekli velikemu zaslužku, saj naj bi danes temperature v Sevilli dosegle 35 stopinj, kar bo nedvomno še povečalo žejo navijačev.

