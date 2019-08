Sežanski Tabor še poglobil domačo krizo Domžal

Nogometašem Domžal še v peti zaporedni tekmi ni uspelo zmagati. V državnem prvenstvu so še tretjič ostali brez polnega izkupička, po treh tekmah imajo le eno točko in so ob tekmi manj na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice. Pri novincu v ligi jih je pokopal slab uvod v tekmo, že po 13 minutah so zaradi neprepričljive obrambe zaostajali z 0:2, do konca pa so uspeli zaostanek le znižati.

V nasprotju s pričakovanim so dvoboj bolje začeli gostitelji. Že v šesti minuti je do strela iz kazenskega prostora prišel Predrag Sikimić, a vratar Gregor Sorčan se ni pustil presenetiti. Zato pa je bil brez moči v deseti minuti, ko je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Antonio Azinović.

Domžalčani se še niso opomogli od šoka, ko je bilo na semaforju že 2 : 0. Hitri Francoz Louis Marie Bongongui je prodrl po levi strani, podal žogo do Sikimića, ta je sam prišel pred Sorčana in s plasiranim strelom žogo ob levi vratnici poslal v mrežo.

Domžalčani v prvem delu niso našli svojega ritma, v 30. minuti jim je spet ušel Bongongui, a ga je Branko Ilič s hrbta nekoliko odrinil, tako da ni prišel do strela, sodnik pa tudi ni pokazal na belo točko. Edino polpriložnost za Domžalčane je imel v 42. minuti Shamar Nicholson, a je vratar Arian Rener njegov strel ubranil.

Rener se je nekajkrat izkazal tudi v drugem delu, gosti so še nekajkrat streljali mimo ali čez vrata, v 75. pa so vendarle zadeli. S kota je v sredino žogo poslal Senijad Ibričić, Gaber Dobrovoljcjo je z glavo podaljšal na drugo vratnico, kjer jo je pripravljen dočakal Tilen Klemenčič.

Dve minuti pozneje bi domači, pri katerih je v drugem delu s prostega strela dvakrat zagrozil Stjepan Babić, spet lahko vodili z dvema goloma razlike. Sikimić se je neoviran pritekel pred Sorčana, a je ta dobil medsebojni dvoboj, odbite žoge pa v mrežo ni znal poslatiMarko Ristić.

Prva liga,

Tabor Sežana - NK Domžale 2 : 1(2 : 0)

Azinović 10., Sikimić 13.; Klemenčič 75.