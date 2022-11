Seznam nogometašev, ki bodo zaradi poškodbe izpustili SP, vse daljši

Šestindvajsetletni napadalec, ki je doslej za Nemčijo odigral 55 tekem in dosegel 24 zadetkov, si je strgal vezi v gležnju na sredini tekmi zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov proti Šahtarju iz Donecka. Leipzig je dvoboj dobil s 4:0 in se uvrstil v osmino finala.

Werner in Chilwell sta se tako pridružila že precej dolgemu spisku nogometašev, ki jim je nastop na letošnjem mundialu odnesla poškodba. To se je med drugim zgodilo francoskemu triu Paul Pogba, N'Golo Kante in Raphael Varane ter angleškemu triu Reece James, Kyle Walker in Kalvin Phillips. Argentina bo v Katar odpotovala brez Angela di Marie in Paula Dybale, Portugalska brez Dioga Jote, Brazilija brez Richarlisona in Arthurja Mela, Nizozemska pa brez Georginia Wijnalduma.