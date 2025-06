Kateri trenutki so zaznamovali nogometno sezono 2024/25?

S finalom najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu se je končala sezona 2024/25, ki je ponudila pestro nogometno dogajanje. Številnim velikanom se stvari niso izšle po načrtih, določeni klubi so po dolgih letih čakanja ponovno dvignili trofejo, so pa tudi takšni, ki so prišli do sploh prve pomembne lovorike v zgodovini.

Anglija: tri tekmovanja, trije zmagovalci

Pred začetkom sezone se je v pogovorih o glavnih favoritih za naslov angleškega prvaka omenjalo predvsem Manchester City in Arsenal, le redki pa so verjeli, da se lahko na otoški prestol po petih letih ponovno vrne Liverpool. Povsem razumljivo, saj so redsi po skoraj desetih letih zamenjali trenerja, ta pa po prihodu na Merseyside ni dobil niti ene prave okrepitve. A Arne Slot je kritikom in dvomljivcem odgovoril na najboljši možen način in od prvega kroga angleškega prvenstva marširal proti Liverpoolovemu 20. naslovu državnih prvakov, ki so ga redsi matematično osvojili že štiri kroge pred koncem premierligaške sezone.

Liverpool je brez večjih naporov osvojil angleško prvenstvo. FOTO: AP icon-expand

V najstarejšem nogometnem tekmovanju na svetu smo dočakali eno izmed najlepših presenečenj sezone. Arsenal se ni uspel uvrstiti niti med 32 najboljših, pred četrtfinalom pa so se poslovili še Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United in Newcastle. Mesto v finalu sta si zagotovila Manchester City in Crystal Palace, meščanom pa je to tekmovanje predstavljalo rešilno bilko. Kljub na papirju lahkemu finalnemu tekmecu so sinje modri sezono končali brez lovorike. Na kultnem Webleyju je edini zadetek padel v 16. minuti, ko je zabil angleški ofenzivni vezist Eberechi Eze in klubu iz južnega dela Londona prinesel prvo veliko pomembno v klubski zgodovini.

Crystal Palace je bil ustanovljen septembra 1905, prvo pomembno trofejo pa osvojil maja 2025. FOTO: AP icon-expand

V drugem otoškem pokalnem tekmovanju so med najboljšimi štirimi ekipami ostali štirje tamkajšnji velikani. Newcastle je na prvi tekmi presenetil Arsenal in v Londonu slavil z 0:2, z istim izidom pa so dobili tudi povratni obračun. Presenečenje smo videli tudi na prvi tekmi med Tottenhamom in Liverpoolom, katero so spursi dobili z 1:0, na drugi pa so jih redsi odpihnili s 4:0. V finalu so številni pričakovali popolno nadvlado v tej sezoni izjemnega Liverpoola, ki pa je na eni pomembnejših tekem sezone povsem zatajil. Srake so diktirale tempo igre vse od začetnega sodniškega žvižga, tik pred odhodom na odmor jih je v prednost popeljal Dan Burn, v 52. minuti pa je prednost podvojil Alexander Isak. V izdihljajih tekme je zaostanek znižal Federico Chiesa, a s tem storil premalo, da bi Newcastlu preprečil osvojitev prve pomembne lovorike po letu 1955.

Newcastle je z zmago v ligaškem pokalu prišel do prve velike lovorike po 70 letih. FOTO: AP icon-expand

Španija: popolna nadvlada Barcelone

Pred začetkom sezone, ko je zvezdniško ekipo Real Madrida okrepil Kylian Mbappe, so številni verjeli, da bodo galaktiki osvojili vse, kar se osvojiti da. A zgodilo se je nasprotno, saj so obe domači lovoriki – špansko prvenstvo in Kraljevi pokal – osvojili njihovi največji rivali. Čeprav je Mbappe sezono končal kot najboljši strelec La Lige in se tako izkazal za odlično okrepitev, je bil še veliko pomembnejši Hansi Flick, ki je v svoji krstni sezoni na klopi Barcelone poskrbel za število pomembnih trenutkov. Katalonci so v prvenstvu končali štiri točke pred drugim Realom, proti kateremu so zaigrali tudi v finalu španskega pokala in slavili po podaljšku.

Nogometaši Barcelone so osvojili obe domači trofeji. FOTO: AP icon-expand

Italija: borba do zadnjega kroga in bolonjsko presenečenje

V Serie A so nevtralni navijači upali, da bosta Napoli in Inter sezono končala z istim številom točk, saj bi v tem primeru o prvaku odločala dodatna medsebojna tekma. Do tega ni prišlo, saj so Neapeljčani sezono končali s točko več in kljub temu, da jih je pozimi zapustil prvi zvezdnik Khvicha Kvaratskhelia, uspeli priti do prvenstvene lovorike. Italijanski pokalni finale lahko odlično povežemo s finalom angleškega FA pokala. Milan je, tako kot Manchester City, za to, da bi rešil slabo sezono, potreboval zmago. Na drugi strani tako kot Crystal Palace tudi Bologna pred tekmo ni bila v vlogi favorita. A omenjena kluba se za to nista zmenila, Bologna pa je, tako kot Crystal Palace, slavila z 1:0. Edini strelec na tekmi proti Milanu je bil Dan Ndoye, ki je klubu zagotovil prvo trofejo po 51 letih.

Bologna je pomembno lovoriko nazadnje dvignila leta 1974, tudi takrat je šlo za italijanski pokal. FOTO: AP icon-expand

Evropska tekmovanja

V preostalih dveh izmed najmočnejših petih lig večjih presenečenj ni bilo. V Nemčiji je Bayern München osvojil prvenstvo, pokalno tekmovanje pa je pripadlo Stuttgartu. V Franciji je PSG pričakovano osvojil obe domači tekmovanji, so pa Parižani poleg tega prijetno presenetili v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu in uspeli priti do trojčka največjih trofej. Nogometaši iz francoske prestolnice so ligaški del končali na skromnem 15. mestu, v izločnilnih bojih pa je šlo le še navzgor. V play-offu za osmino finala so Parižani s skupnih 10:0 izločili Brest, nato pa naleteli na Liverpool, ki je ligaški del končal na prvem mestu. Po domačem porazu z 0:1 so na povratni tekmi uspeli izničiti zaostanek iz prve tekme, do napredovanja pa so prišli po enajstmetrovkah. Za polfinalni zmenek z Arsenalom so izločili Aston Villo, topničarje nadigrali na obeh tekmah, na najpomembnejši tekmi sezone pa prišli do najvišje zmage v zgodovini finalov Lige prvakov in za premierno trofejo v tem tekmovanju z visokih 5:0 odpihnili Inter.

PSG je letos osvojil francosko prvenstvo, francoski pokal, francoski superpokal in Ligo prvakov. FOTO: Profimedia icon-expand

Še en klub je obdobje brez osvojene trofeje prekinil v Ligi Evropa. Tottenham je ligaški del sklenil na četrtem mestu, nato pa na poti do finala izločil nizozemski AZ Alkmaar, nemški Eintracht in norveški Bodo/Glimt. V finalu so se udarili z Manchester Unitedom, oba kluba pa sta po poraznih sezonah krvavo potrebovala zmago. Do te so z zadetkom Brennana Johnsona prišli Londončani in tako osvojili prvo lovoriko po letu 2008.

Tottenham Hotspur FOTO: AP icon-expand