Shaqiri Srbom: Dal sem vam dva gola, naj mar jokam? Javil se je tudi Xhaka

Švica je po tem, ko je Srbijo v skupini poslala domov, v osmini finala doživela zelo boleč poraz (6:1) proti Portugalski. Kljub številnim zgodbam na portugalski strani, kjer je Cristiano Ronaldo tekmo začel na klopi, njegova zamenjava v prvi enajsterici, Goncalo Guedes, pa je zabila tri gole, se balkanski mediji na veliko še vedno ukvarjajo s spopadom Švicarjev in Srbov v skupinskem delu. V mislih srbskih medijev prednjačita predvsem Švicarja albanskih korenin Xherdan Shaqiri in Granit Xhaka.

Po porazu Švicarjev je novinar srbskega Telegrafa rahlo provokativno vprašal strelca enega od zadetkov na tekmi proti Srbiji Xherdana Shaqirija, zakaj je provociral srbske navijače na tekmi proti Srbiji. Shaqiri se je nasmejal in odgovoril: "Prijatelj, dal sem gol, samo opravljal sem svoje delo. Dal sem dva zadetka, veš to?" Švicar albanskih korenin je Srbom namreč zabil gol tudi na tekmi SP leta 2018, ko so Srbi prav tako zapustili prvenstvo v skupinskem delu. Srbski novinar ni popustil in mu je dejal, da Shaqirijevo delo ni to, da provocira. "Dvakrat sem dal gol, dvakrat," je z nasmehom na obrazu ponovil Shaqiri. Novinar znova ni obupal in je Shaqiriju postavil novo vprašanje: "Zakaj se smejite, če ste izgubili 6:1?" Švicar pa mu je odgovoril: "Naj mar jokam?" Srbski novinar tokrat ni postavil novega vprašanja, ampak mu je ponudil kratek odgovor: "Da."

Tudi družina Xhaka ni ostala dolžna A tekma Srbija - Švica ni odmevala zgolj v Srbiji. Na Kosovu se je oglasila tamkajšnja novinarka Zana Avdiu, ki se je na svojem profilu na Instagramu označila za feministko. Oglasila se je po gesti Granita Xhake proti Srbom, ko se je Švicar albanskega rodu med tekmo prijel za mednožje in proti srbski klopi poslal nekaj krepkih. Srbski portal B92 poroča, da je novinarka na svojem profilu na Facebooku zapisala: "Poteza Granita Xhake je sramotna. To je ulično dejanje. Tragično je, ker nihče v naši domovini ne obsoja te fotografije. Dva dneva se ukvarjamo s fotografijo, ki degradira zgolj Xhako. Kaj govori o nas ta fotografija, če jo slavimo?"

Omenjeni portal trdi, da je novinarka kmalu po objavi prejela številne grožnje in pričakovano zaničevalne komentarje ter sporočila. A tu se ni končalo. Kmalu po tem se je novinarka pojavila na lokalni televiziji in Xhakino potezo označila za obliko spolnega napada, njeno mnenje pa je spodbudilo očeta omenjenega igralca Ragipa Xhako, da se oglasi v oddaji, v kateri je nastopila. "Ne želim se pogovarjati z njo. Ona sedi v tej oddaji in nima pojma o športu, čustvih in albanski kulturi. Prišla se je zoperstaviti fantu albanske krvi, fantu, na katerega je ponosen vsak Albanec," je obrambo svojega sina začel Ragip. "Ti ljudje so žalili njegovo mater, ženo in otroke. Družina Xhaka se nikoli ni predala in nikoli se ne bo predala. Skandirali so "Ubijte Albance" in "Kosovo je Srbija", potem pa ona pravi, da je Granit 'človek ulice'. Njegova poteza ni bila politična ali šovinistična. Škoda je, da Zana podpira te srbske teorije," je nadaljeval Xhakin oče.

