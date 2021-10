Shaqirija pohvalila domača zveza, Srbi ogorčeni

V poročilu zveze je nekdanji nogometaš Liverpoola v Ženevi pokazal prisebnost, jakno takoj s spravil s sebe in jo skril pred kamero. Človeka, ki je izzival, je policija našla in se mu obeta prepoved ogledov tekem.

Povsem drugačnega mnenja pa so Srbi, ki so dogodke ocenili kot škandal in namerno provokacijo, pri tem pa okrivili tudi Shaqirija in od evropske zveze zahtevali reakcijo in kazen zanj.

Shaqiri je sicer v preteklosti Srbe že izzival, leta 2018 je bil tudi denarno kaznovan zaradi neprimernega proslavljanja gola na tekmi svetovnega prvenstva proti Srbiji, Švica je tekmo dobila z 2:1.