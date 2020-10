Sheffield United za Liverpoolovega mladeniča podrl klubski rekord

"Zame se je zanimalo kar nekaj ekip, a čutil sem, da je Sheffield United najboljša izbira. Komaj čakam, da se avantura prične," so bile prve Brewsterjeve besede za klubsko spletno stran. 20-letni napadalec je dodal še: "Klub je v vzponu, to je lepo videti. Lani je zaključil kot deveti, upam da, da mu bom letos pomagal do še boljše uvrstitve. Trdo bom garal za mesto v tej ekipi."

Brewster pri Liverpoolu ni dočakal omembe vredne priložnosti. V vseh tekmovanjih je nastopil na zgolj štirih tekmah, dvakrat v ligaškem pokalu, po enkrat pa v FA in superpokalu.