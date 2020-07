Sheffield United s porazom praktično že izgubil možnosti za Ligo Evropo

Krog pred koncem je že jasno, da Sheffield United s 54 točkami ne more na šesto mesto (Tottenham, 58 točk), ki še vodi v Ligo Evropo. Obstaja sicer nekaj malega možnosti, da, v kolikor Chelsea osvoji angleški pokal, v Ligo Evropo potujejo kot sedmouvrščena ekipa Premier League, a se ob pogledu na lestvico zdi to pravcata misija nemogoče, saj se za Evropo borita še Wolves in Arsenal. V kolikor Wolves nocoj na večerni tekmi s Crystal Palacom vpišejo tri točke, je sanj o Ligi Evropi za Sheffield United tudi teoretično že konec.