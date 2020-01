Shilton: Maradona je največji vseh časov, a si ne zasluži spoštovanja

Peter Shilton se je v intervjuju za The Guardian dotaknil svoje igralske kariere, ki je bila (pre)močno zaznamovana z enim samim trenutkom – genialnosti ali velike goljufije, odvisno od tega, koga vprašate. "Po več kot 30 letih v profesionalnem nogometu sem ponosen na marsikaj, trije dosežki pa po mojem mnenju izstopajo. Odigral sem največ tekem na profesionalnem nivoju, zbral sem največ nastopov za angleško izbrano vrsto, imam pa tudi največ tekem brez prejetega zadetka na svetovnih prvenstvih." Ta dosežek si deli s Francozom Fabienom Barthezom, ki pa bi ga Shilton kaj lahko presegel. "Rekord bi imel v popolni lasti, če ne bi bilo Diega Maradone," je dodal legendarni vratar treh levov, ki je spomnil na nepozabno tekmo iz leta 1986, ko je svetovno prvenstvo gostila Mehika. V četrtfinalu med Anglijo in Argentino smo bili priča eni najbolj kontroverznih sodniških odločitev v zgodovini. Maradona si je v skoku z 20 centimetrov višjim Shiltonom očitno pomagal z roko, a je glavni sodnik Ali Bin Nasser potezo spregledal in gavči so prišli do vodstva. Le štiri minute kasneje je Maradona na sceno stopil še s preigravanjem čez celotno gostujočo polovico, po katerem je zadel za 2:0. Do konca se Angliji ni uspelo vrniti in Argentina je napredovala v polfinale.

Prvi Maradonin zadetek je kasneje dobil vzdevek 'božja roka' in še danes živi v spominu nogometnih navdušencev. Pozabil pa ga zagotovo ne bo niti nekdanji vratar številnih angleških klubov, ki Argentincu zameri predvsem ravnanje po sami tekmi: "Ne gre samo zame. Celotna reprezentanca je trpela, ker je goljufal. Ljudje se danes pritožujejo zaradi VAR-a, nam pa bi prišel še kako prav. Po srečanju se je bahal z božjo roko, a se zanjo ni opravičil, niti ni pokazal nobenega obžalovanja."

"Med odraščanjem so me naučili, da spoštujem igro in njena pravila. Videl sem mnogo igralcev, ki so goljufali, a so ravnanje nato priznali in se zanj tudi opravičili. Njegov (Maradonin, op. a.) karakter je glavni razlog, zakaj še vedno gojim zamero. Velikokrat mi je bilo ponujeno, da si seževa v roke, a se nisem želel opravičiti. Nimam nikakršnega namena, da bi mu oprostil ali mu začel priznavati vse, kar je dosegel. Vedno sem govoril, da je najboljši nogometaš v zgodovini, a kot športnika ga ne spoštujem in ga nikdar ne bom," je po Maradoni udaril Shilton.