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Nogomet

Shilton po štirih desetletjih vendarle odpustil Maradoni

London, 25. 06. 2026 18.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Peter Shilton, Diego Maradona, božja roka

Minevajo štiri desetletja od tako imenovane "božje roke" oziroma gola Diega Armanda Maradone z roko na nogometnem svetovnem prvenstvu 1986 na tekmi med Argentino in Anglijo. Končno se je s tem pomiril tudi takratni angleški vratar Peter Shilton, ki pravi, da je Argentincu odpustil takratno prevaro.

Peter Shilton
Peter Shilton
FOTO: Profimedia

"Čas je, da pozabim vso jezo," je zdaj 76-letni Peter Shilton dejal za angleški časnik. Še leta 2020, ko je Maradona umrl, Shilton ni pozabil gola za vodstvo Argentine z 1:0. Po slavju z 2:1 pa so Argentinci nato na tem prvenstvu napredovali v polfinale in na koncu celo osvojili naslov. Posnetki so razkrili sodniško napako, saj je Maradona povsem očitno, a izjemno spretno, prvi gol dosegel z roko. "Minilo je 40 let. In v vsem tem času sem srečal Argentince, ki so bili do mene zelo srčni in prijazni. Pred časom sem med snemanji za dokumentarec v živo spet srečal tudi nekatere argentinske nogometaše in priznam, da je bilo zelo čustveno. Imeli smo se res dobro," je še dejal Shilton in dodal, da je spoznal, da je čas za pozabo vseh zamer.

Povsem drugačen ton je ta ubral še leta 2020. "Žalosten sem, da je umrl v tako mladih letih. Zame je bil nedvomno najboljši nogometaš, s katerim sem se srečal na zelenici," je takrat zapisal za Daily Mail, obenem pa pokritiziral Maradono zaradi nešportnega vedenja in pri tem spet opisal prevaro s prvenstva 1986. "Nikoli ni bil pripravljen reči, da je goljufal in da bi se za to rad opravičil. Namesto tega je kot izgovor ponavljal izjavo o božji roki. To ni bilo prav," je takrat dodal nekdanji angleški reprezentančni vratar.

Diego Armando Maradona vedno v osrčju medijske pozornosti
Diego Armando Maradona vedno v osrčju medijske pozornosti
FOTO: AP

In morda je bil prav to razlog, da je Shilton vlekel zamero, saj mu Maradona nikoli ni namignil, da nečesa ni naredil prav in prav nikoli ni bilo nobenega poskusa, da bi se opravičil. "Večkrat sva se rokovala, nikoli pa ni bilo nikakršnega znaka, da bo o tem spregovoril." Shilton in bržkone tudi nekateri drugi angleški reprezentanti so bili zaradi prevare dodatno jezni v letu 2002. Maradona je na tisti tekmi s SP 1986 dosegel tudi drugi gol Argentine s samostojno akcijo prek polovice igrišča. Mednarodna nogometna zveza pa je leta 2002 ta gol razglasila za gol stoletja in na svoj način spregledala športno prevaro z iste tekme.

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