Shilton po štirih desetletjih vendarle odpustil Maradoni

"Čas je, da pozabim vso jezo," je zdaj 76-letni Peter Shilton dejal za angleški časnik. Še leta 2020, ko je Maradona umrl, Shilton ni pozabil gola za vodstvo Argentine z 1:0. Po slavju z 2:1 pa so Argentinci nato na tem prvenstvu napredovali v polfinale in na koncu celo osvojili naslov. Posnetki so razkrili sodniško napako, saj je Maradona povsem očitno, a izjemno spretno, prvi gol dosegel z roko. "Minilo je 40 let. In v vsem tem času sem srečal Argentince, ki so bili do mene zelo srčni in prijazni. Pred časom sem med snemanji za dokumentarec v živo spet srečal tudi nekatere argentinske nogometaše in priznam, da je bilo zelo čustveno. Imeli smo se res dobro," je še dejal Shilton in dodal, da je spoznal, da je čas za pozabo vseh zamer.

Povsem drugačen ton je ta ubral še leta 2020. "Žalosten sem, da je umrl v tako mladih letih. Zame je bil nedvomno najboljši nogometaš, s katerim sem se srečal na zelenici," je takrat zapisal za Daily Mail, obenem pa pokritiziral Maradono zaradi nešportnega vedenja in pri tem spet opisal prevaro s prvenstva 1986. "Nikoli ni bil pripravljen reči, da je goljufal in da bi se za to rad opravičil. Namesto tega je kot izgovor ponavljal izjavo o božji roki. To ni bilo prav," je takrat dodal nekdanji angleški reprezentančni vratar.