Si bo 'odrezani' Pišek že januarja poiskal nov klub?

Celjani so za Piška bojda odšteli 300 tisočakov, trenutno pa je ocenjen na pol milijona evrov.

Status 22-letnega vezista se je korenito spremenil ob prihodu Alberta Riera, ki je v zanj značilnem slogu takoj poskrbel za "čistko" v celjski garderobi. Jošt Pišek namreč sploh ni bil prijavljen za nastopanje v Konferenčni ligi, čeprav je nastopil na prvih šestih tekmah evropskih kvalifikacij.

V domačem prvenstvu, kjer ima nekdanji član Domžal pravico nastopa, je doslej zabeležil sedem nastopov. Na zadnjih petih obračunih je zbral vsega 38 minut, od tega je zadnje tri spremljal s klopi za rezervne nogometaše.

Iz zgoraj omenjenih razlogov se vse bolj postavlja vprašanje, koliko časa bo Pišek sploh še član celjskega kluba. Če je pred meseci ob podpisu pogodbe dejal, da je Celje odlično okolje za korak naprej v karieri, je sedaj bolj kot ne jasno, da bo v knežjem mestu ob sila omejeni minutaži težko napredoval.

Dodatna motivacija za selitev v novo okolje bi lahko bil tudi njegov status v reprezentanci do 21 let, v kateri je doslej zbral okroglih deset nastopov, a le 21 minut v letu 2024. Varovanci Milenka Aćimovića so tik pred tem, da si prvič v zgodovini skozi kvalifikacije zagotovijo nastop na Euru. Pišek pa se verjetno dobro zaveda, da bo le stežka računal na minutažo v reprezentančnem dresu, če v klubskem ne bo igral ...