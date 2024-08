Si lahko evropsko jesen zagotovijo vsi trije slovenski klubi?

Olimpija in Maribor sta uspešno preskočila oviri v borbi za zadnji krog kvalifikacij za tretjerazredno evropsko klubsko tekmovanje, Celje pa je v kvalifikacijah za Ligo Evropa izpadlo in bo evropsko pot nadaljevalo na isti stopnji tekmovanja kot preostala dva slovenska predstavnika. Kdo pa so nasprotniki, s katerimi se bodo Ljubljančani, Mariborčani in Celjani pomerili v play-offu za Konferenčno ligo?

Na papirju najtežja naloga čaka Olimpijo Zmaji so tudi na gostovanju v Moldaviji premagali Šerif iz Tiraspola in tako v letošnji sezoni še naprej ostajajo neporaženi v vseh tekmovanjih (sedem zmag, en remi). "Zelo smo veseli. Nad predstavo ekipe na dveh tekmah proti Šerifu sem zelo zadovoljen. Vedeli smo, da bo težko, ampak smo prvo tekmo odigrali res dobro in dosegli dober rezultat. Na povratni tekmi smo morali delo dokončati, kar ni bilo lahko, saj niso niti zalili trave, s tem pa so poskušali preprečiti naše kombinacije in gradnjo igre. A mi smo se prilagodili in na koncu dobili priložnost in gol za zmago. Zelo sem vesel, da še naprej zmagujemo. Pripravljeni smo na velike tekme," je po zmagi v Moldaviji povedal trener zmajev Victor Sanchez.

21-kratne moldavske državne prvake so v skupnem izidu obeh tekem odpihnili s 4:0, njihova zadnja ovira na poti do drugega zaporednega nastopa v skupinskem delu Konferenčne lige pa bo hrvaška Rijeka. Ekipa aktualnih hrvaških podprvakov je po podatkih Transfermarkta vredna slabih 40 milijonov, kar je kar štirikrat več kot vrednost ljubljanske zasedbe (9,63 milijona). A to je pogosto zanemarljivo, saj sta imela tudi prejšnja evropska tekmeca Olimpije višjo vrednost ekipe, zmaji pa so oba kluba brez večjih težav izločili.

NK Olimpija Ljubljana FOTO: NK Olimpija icon-expand

Poleg izjemne igre Olimpije, ki je v aktualni sezoni na osmih tekmah prejela le en zadetek, gre Ljubljančanom na roko tudi dejstvo, da je favorizirana Rijeka v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa pred domačimi navijači zgolj remizirala, v gosteh pa izgubila proti švedskemu Elfsborgu. V domačem prvenstvu so nogometaši iz največjega hrvaškega pristaniškega mesta na dveh tekmah zabeležili zmago in remi ter so, glede na formo zmajev, vsekakor premagljiv nasprotnik. Prva tekma bo 22. avgusta na Hrvaškem, povratna pa 29. avgusta v Stožicah.

NK Olimpija Ljubljana FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Je po sedmih letih v vijoličastem mestu znova čas za evropsko jesen? V mestu, ki diha za nogomet, se je med povratnim obračunom tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo za nekaj minut ustavil čas, Mariborčani pa so si v gosteh pri Vojvodini po izvajanju enajstmetrovk zagotovili play-off proti švedskemu Djurgardnu. "Igralcem sem se že opravičil, rad pa bi se še opravičil klubu in navijačem. Bil sem nespreten in to je moja napaka, so bili pa igralci in strokovno vodstvo zame heroji. Ko pogledam vse skupaj, mislim, da smo bili v dveh tekmah boljši nasprotnik," je dejal mariborski strokovnjak Ante Šimundža, ki je bil po vodilnem zadetku domačinov izključen.

16-kratni državni prvaki imajo z igranjem v Evropi z naskokom največ izkušenj med slovenskimi klubi, nazadnje pa so med evropsko elito igrali v sezoni 2017/18, ko so v skupini z Liverpoolom, Sevillo in Spartakom osvojili tri točke. Vrednost drugouvrščene ekipe švedskega prvenstva znaša 19,5 milijona, kar je skoraj dvakrat več od vrednosti mariborske zasedbe. V tem pogledu je naslednji nasprotnik vijoličastih na nivoju srbske Vojvodine, so pa nogometaši iz švedske prestolnice za razliko od večine evropskih klubov že dalj časa v tekmovalnem ritmu, saj je za njimi že polovica sezone švedskega prvenstva.

NK Maribor FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Djurgarden je imel na poti do play-offa veliko lažjo nalogo kot Maribor. Tekmovanju so se priključili v drugem krogu, kjer jim je žreb namenil luksemburški Progres Niederkorn, v tretjem krogu pa so izločili finski Ilves Tampere. Kljub temu, da oba kluba skupaj po vrednosti nista niti blizu Mariboru, so imeli Švedi z obojimi nekaj težav, predvsem v gosteh. Niederkorn jih je na domačih tleh premagal z 1:0, proti Ilvesu pa so remizirali z 1:1. Prva tekma bo 22. avgusta na Švedskem, povratna pa 29. avgusta v Ljudskem vrtu.

NK Maribor FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Celje po zgodovinsko uvrstitev v vlogi favorita Aktualni slovenski prvaki so na gostovanju pri Shamrock Roversih presenetljivo klonili in po podaljških izpadli iz kvalifikacij za Ligo Evropa. Celjani so imeli po zmagi na prvi tekmi odlično priložnost, da si prvič v klubski zgodovini zagotovijo igranje v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj, po spodrsljaju pa bodo imeli popravni izpit proti armenskemu Pjuniku. "Moji igralci so delovali nervozno. Zakaj? Vprašajte njih. Včasih zmagaš, včasih izgubiš, a danes nismo delovali kot ekipa in to je najslabše," je po fiasku na Irskem povedal Albert Riera, ki je od povratka v Celje vknjižil tri poraze in dve zmagi.

Grofje so bili pred tekmo proti irskemu klubu v vlogi favorita za napredovanje, saj so z dobrimi 13 milijoni skoraj štirikrat vrednejši od ekipe Shamrock Rovers. V vlogi favorita so tudi pred zadnjo tekmo evropskih kvalifikacij, kjer se bodo pomerili proti armenskemu Pjuniku, katerega zasedba je vredna slabih šest milijonov. Aktualni armenski prvaki so se kvalifikacijam za Konferenčno ligo pridružili v drugem krogu ter na poti do zmenka s Celjani izločili makedonsko Strugo in kazahstanski Ordabasy. Prva tekma bo 22. avgusta v Armeniji, povratna pa 29. avgusta v Celju.