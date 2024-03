Dokaz(a), da se tudi v domačem prvenstvu igra dober nogomet

Zakaj navdušujoča zmaga nad Portugalsko ni bila zgolj izjemna reklama za slovensko reprezentanco, temveč tudi za domače prvenstvo? V prvi postavi sta začela dva nogometaša, ki si kruh služita v prvi ligi, in oba navdušila. Timi Max Elšnik je v 80. minuti s prvencem postavil končnih 2:0, Žan Karničnik pa se je na desni strani povsem enakovredno kosal s portugalskimi zvezdniki. "To je dokaz, da se tudi v Sloveniji igra dober nogomet," se je smejalo namestniku selektorja Boštjanu Cesarju.

Prizor iz druge minute, ko je s hrbtom obrnjeni Elšnik preigral zvezdnika Barcelone. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Več kot minuto in pol je trajalo, da je Slovenija proti favorizirani Portugalski prvič prišla do posesti. Pomislili smo, da so se Slovenci obračuna morda lotili s prevelikim spoštovanjem, dokler ni žoge dobil Timi Max Elšnik, jo z roba kazenskega prostora povlekel do sredine, nato pogumno preigral Joaa Cancela in v ogenj s sijajno globinsko podajo poslal Benjamina Šeška. Akcija, ki je s sedežev dvignila navijače, predvsem pa nemudoma pokazala, da se Kekova četa zvenečih imen v nasprotnem taboru nikakor ni ustrašila.

Pa kaj, če je Elšniku, ki ga v soboto pred kakšnimi tisoč navijači čaka obračun s Koprom, nasproti stal zvezdnik s tremi medaljami Premier League in naslovom Lige prvakov? Klubski status, tržna vrednost ali pretekli dosežki pred polnimi Stožicami preprosto niso igrali vloge. Želja, zavzetost, nepopustljivost pač. In v tem so slovenski nogometaši prekosili opevane Portugalce in tako (znova) dokazali, da se lahko na dober dan kosajo z vsakim nasprotnikom.

Karničnik "pospravil" Joaa Felixa Najbolj nazorna primera, ki potrjujeta besede iz prejšnjega odstavka, sta prav gotovo kapetan Olimpije in bočni branilec Celja. Slednji je na začetku svoje reprezentančne kariere pogosto deloval kar nekoliko izgubljeno, v preteklih kvalifikacijah pa je postal nezamenljiv član prve postave, le proti San Marinu doma ni igral vseh 90 minut. Proti Portugalcem je bil celo eden izmed najboljših na igrišču. Kradel je žoge v obrambi, dobival dvoboje "ena na ena" in v napadu prispeval svoje, kot to počne v dresu Celja proti sicer bistveno manj renomiranim tekmecem. Prste vmes je imel tudi pri akciji za 1:0, ko je z globinsko podajo lepo našel Žana Celarja.

Timi Max Elšnik je bil najbolje ocenjen posameznik obračuna s Portugalsko FOTO: Sofascore.com icon-expand

Prvenec češnja na torti sijajne predstave Še bolj pa si bo zgodovinsko zmago verjetno zapomnil Elšnik. Tudi on je na novi travnati zelenici v Stožicah preživel vseh 90 minut, deset minut pred koncem je dosegel svoj prvi reprezentančni zadetek, na koncu pa bil z oceno 7,6 po logaritmu Sofascora celo najboljši posameznik tekme (Karničnik je bil z oceno 7,2 četrti najboljši Slovenec).

"Oba že kar nekaj časa kažeta dobro formo. Njuna reakcija, ko prideta na zbor, je fenomenalna. Hitro se priklopita na mlin igralcev iz tujine. To je dokaz, da se v Sloveniji igra dober nogomet in dobro dela," je bil poln hvale na njun račun Boštjan Cesar, ki je na slovenski klopi sedel zaradi odsotnosti Matjaža Keka.

Čerin motor na sredini igrišča Med najbolj izstopajočimi posamezniki v domači vrsti je bil tudi Elšnikov partner na sredini igrišča Adam Gnezda Čerin. Ne zgolj zato, ker je okronal sijajen protinapad v 72. minuti za vodstvo Slovenije. Bil je vseprisotna vez med zadnjo vrsto in napadom. Epitom tega je bila akcija za 1:0, ko je najprej ukradel žogo Cristianu Ronaldu pred svojim kazenskim prostorom, nato pa v teku pospremil kombinacijo soigralcev in nato izkoristil asistenco Benjamina Šeška.

"Njegova fizična kapaciteta je fenomenalna. Preteče ogromno, dela tako v obrambi kot v napadu, kreira za ostale. V zadnjih dveh letih je ogromno zrasel. Težko je nadomestljiv. Je igralec, ki ima znanje, zbranost in za svoja leta kar veliko izkušenj. V klubu igra fenomenalno in to se vidi tudi v reprezentanci," je predstavo motorja slovenske igre komentiral Cesar. Zadetek člana Panathinaikosa je veliko pozornosti požel tudi med grškimi mediji, ki so že začeli namigovati, da bo kmalu pripravljen za korak naprej, ob čemer si v zelenemu delu Aten obetajo veliko odškodnino. Nepozaben večer s Portugalci pa je dokazal, da isto velja za Elšnika in Karničnika. V taboru Olimpije in Celja si lahko manejo roke ...