Sijajne investicije Reala proti biserom Barcine akademije

Malo je derbijev, ki se lahko primerjajo z El Clasicom – tekmo med Real Madridom in Barcelono. Prvi v letošnji sezoni bo na sporedu ta vikend, zaradi izjemne forme Kataloncev pa nas vsekakor čaka napet obračun. Na zadnjih štirih so slavili Madridčani, ki bi se v primeru pete zaporedne zmage proti svojim največjim rivalom z njimi izenačili na vrhu španskega prvenstva.

Real Madrid – Barcelona FOTO: AP icon-expand

Prvi veliki derbi letošnje sezone bo odigran na stadionu Santiago Bernabeu, kjer so Madridčani pred dnevi v Ligi prvakov po izjemnem preobratu odpihnili dortmundsko Borussio. Španska velikana sta v bogati zgodovini odigrala 257 medsebojnih obračunov, na katerih so galaktiki slavili 106-krat, blaugrana je dobila okroglih 100 obračunov, 51 tekem pa se je končalo brez zmagovalca. S prihodom Hansija Flicka so se stvari v Barceloni hitro začele obračati na boljše, ogromen del k odličnemu startu v novo sezono pa so prispevali tudi mladeniči, ki so se do članske ekipe prebili skozi akademijo katalonskega velikana. Slednjim bo nasproti stala zvezdniška zasedba, ki se ji je poleti pridružil še Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Zvezdniški Madrid Vodstvo Real Madrida se je v zadnjih letih preusmerilo od kupovanja galaktikov na investiranje v mlade talente z velikim potencialom. Vinicius Junior in Rodrygo sta pogodbi z madridskim velikanom podpisala pri starosti 17 oziroma 18 let, naložba pa se je belemu baletu izjemno izplačala. Za vsakega izmed njiju so odšteli po 45 milijonov evrov, po podatkih Transfermarkta pa je Vinicius danes vreden 200 milijonov, Rodrygo pa 110 milijonov.

Galaktiki so dragi, svetovno znani nogometaši, ki so bili rekrutirani med politiko "galacticos", ki jo je izvajal Florentino Perez med svojim predsednikovanjem pri Real Madridu, kjer je v svojem prvem mandatu med letoma 2000 in 2006 poleti vsako leto kupil vsaj enega galaktika.

Poleg zvezdnikov v nastanku je Real Madrid pripeljal tudi nekaj dokazanih nogometašev, za katere mu zaradi izteka pogodbe s prejšnjim delodajalcem ni bilo treba odšteti niti centa. Na ta način so pred tremi leti pripeljali Davida Alabo, dve leti nazaj Antonia Rüdigerja, letos pa še Mbappeja.

Antonio Rüdiger in David Alaba FOTO: Profimedia icon-expand

Izmed 22 nogometašev ima kraljevi klub v svoji ekipi le pet Špancev in zgolj tri produkte svoje akademije. To so Dani Carvajal, Lucas Vasquez in Fran Garcia. Dva izmed omenjenih sta stara čez 30 let in igrata na položaju desnega bočnega branilca, v španski prestolnici pa že razmišljajo o nasledniku na tem položaju. Ta bo še dodatno zmanjšal odstotek domačih nogometašev pri Realu, saj naj bi Madridčani v tej vlogi videli Trenta Alexandra-Arnolda ali Jeremieja Frimponga.

Dani Carvajal je zaradi hujše poškodbe križne vezi že zaključil s sezono. FOTO: AP icon-expand

La Masia Slika v Barceloni je povsem zrcalna. Klub se je zaradi finančnih težav v zadnjih letih začel obračati na talente iz njihove akademije La Masie. Kar 12 igralcev, ki je svoje nogometno znanje pridobilo tam, je v letošnji sezoni španskega prvenstva že zaigralo, izdatna razlika pa je tudi v številu tujcev, ki jih je v kadru trenutno vodilne ekipe La Lige le osem. Med mladeniči izstopa Lamine Yamal, ki je pri zgolj 17 letih po podatkih Transfermarkta vreden vrtoglavih 150 milijonov. Z enako starostjo je v začetni enajsterici zasidran tudi branilec Pau Cubarsi, ime pa si je v zadnjih časih začel ustvarjati tudi 21-letni Marc Casado, ki je briljiral na tekmi proti Bayernu na položaju defenzivnega vezista. V vezni liniji je treba omeniti tudi Gavija in Pedrija, slednji sicer ni produkt La Masie, vse pomembnejšo vlogo pa dobiva tudi Fermin Lopez.

Pau Cubarsi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedri Gonzalez, Ferran Torres in Eric Garcia so bili letos del zlate španske reprezentance na evropskem prvenstvu. FOTO: AP icon-expand

Primerjava vrednosti nogometašev Carlo Ancelotti ima v svoji zasedbi, ki je vredna 1,36 milijarde, kar sedem nogometašev z vrednostjo višjo od 100 milijonov. Z dvakratnikom te številke na spisku kraljuje Vinicius, sledita pa mu Mbappe in Jude Bellingham, ki sta vredna po 180 milijonov. Zanimivo je tudi dejstvo, da med 15 najvrednejšimi posamezniki ni niti enega Španca, medtem ko je pri Barci v tem pogledu kar dve tretjini španskih nogometašev. Kader katalonske ekipe je vreden 944 milijonov, Yamal pa je edini posameznik, katerega vrednost je ocenjena nad 100 milijonov.