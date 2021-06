Sikošek je nova moč Maribora

27 let, 127 tekem v slovenskem prvoligaškem tekmovanju. Dosedanje slovenske postaje branilca, ki se najboljše znajde ob levi stranski črti, so bile Krško, Koper, Domžale. Vmes se je utrjeval na Danskem (Brondby, Silkeborg), zdaj z velikim motivom začenja vijolični izziv."Želja vsakega slovenskega nogometaša je, da bi kdaj oblekel dres Maribora. Vesel sem, da mi bo to uspelo. Upam, da bomo s soigralci izpolnili vse zahteve in pričakovanja strokovnega štaba ter navijačev. Skušal bom prispevati svoj delež s hitrostjo in agresivnostjo v napadalnih ter odgovornostjo pri obrambnih nalogah. Verjamem, da bomo skupaj spisali uspešno zgodbo," je za uradno spletno stran mariborskega kluba dejal Sikošek.



Cilji so visoki, osebni in klubski. Selitev v okolje, kjer je v ospredju boj za zmage in trofeje, za 27-letnika, rojenega v Brežicah, predstavlja, kot piše na klubski spletni strani, dodaten izziv. "To je bistvo nogometa. Brez navijačev, pritiska, to preprosto ni to. Prihajam v najboljša nogometna leta in sem pripravljen na izziv v vijoličastem, ki je po eni strani pritisk, po drugi strani pa je igranje v takšnem okolju dodatna spodbuda in pomeni ob zmagah veliko lepše počutje. Pri prilagajanju na zahteve v Mariboru mi bo v pomoč spoznanje, da sem že sodeloval s trenerjem Simonom Rožmanom, prav tako vmesno obdobje igranja na Danskem. Takrat sem se veliko naučil, izoblikoval kot oseba. Videl sem, kaj pomeni igrati tudi pred 30.000 navijači in sem hvaležen za pridobljene izkušnje, ki mi bodo pomagale, da bi bil čas privajanja na novo okolje čim krajši," je še poudaril Gregor Sikošek, ki se bo moštvu priključil ob začetku priprav, 7. junija.