Siliko Vrhnika ostaja v igri za napredovanje, igralci verjamejo v uspeh

Na Kodeljevem v Ljubljani je futsal ekipa Siliko Vrhnika v drugem krogu glavnega dela lige prvakov (skupina 8) premagala makedonsko ekipo Forca s 4:2 (2:2) in s tem ohranila možnosti za napredovanje v izločilne boje. Po neodločenem izidu 2:2 proti Aurori iz Kijeva v uvodni tekmi, jih v soboto čaka še obračun z drugo kijevsko ekipo Hit, ki je doslej zbrala maksimalno število točk.

Vrhničani so tekmo začeli odločno. Že v tretji minuti je Jakob Rems po hitrem protinapadu preigral vratarja in zadel za vodstvo. Nekaj minut kasneje je Tod Ciuha povišal na 2:0. A pred koncem prvega polčasa so gostje izkoristili sproščenost domačih. Jesus Rivas je zadel pod prečko, nato pa je Timotej Debeljak nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo. Trener Mile Šimunović je bil po tekmi pričakovano zadovoljen: "Verjetno smo prehitro povedli, zato je prišlo do sprostitve. Fantom smo povedali, da to ni ista ekipa kot včeraj. Danes so pokazali, da so prava ekipa in jim čestitam. V drugem polčasu smo se dogovorili, da moramo dati v višjo prestavo in na koncu zasluženo zmagali."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

V drugem polčasu so Vrhničani znova prevzeli pobudo. Ciuha je v 36. minuti zadel za 3:2, minuto kasneje pa še za končnih 4:2. Vratar Nejc Berzelak se je v zadnji minuti izkazal z lepo obrambo. Lovro Trdin je po tekmi poudaril, da si na naslednjih obračunih ne smejo privoščiti napak. "Tekma je bila izjemno težka. Pri vodstvu 2:0 smo se malce sprostili, kar so Makedonci hitro kaznovali. Na koncu smo se zelo namučili, da smo obrnili rezultat. V soboto gremo po zmago in napredovanje," je dejal slovenski reprezentant.

Trdin je dodal, da je bila utrujenost opazna: "Prejšnji dan smo igrali celo tekmo presing z osmimi igralci in to se je danes poznalo. Hit igra drugačen futsal, sestavljen je iz veliko ukrajinskih reprezentantov. V soboto nas čaka spektakel." Ciuha je izpostavil pomembnost izkušenj, ki jih v državnem prvenstvu ne morejo nabirati: "Takih tekem v Sloveniji ni. Tukaj vidiš drug nivo, moraš se navaditi na boljše igralce, drugačne taktike in hitrost. Definitivno pomaga pri razvoju."