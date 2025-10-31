Siliko Vrhnika ostaja v igri za napredovanje, igralci verjamejo v uspeh

Vrhničani so tekmo začeli odločno. Že v tretji minuti je Jakob Rems po hitrem protinapadu preigral vratarja in zadel za vodstvo. Nekaj minut kasneje je Tod Ciuha povišal na 2:0. A pred koncem prvega polčasa so gostje izkoristili sproščenost domačih. Jesus Rivas je zadel pod prečko, nato pa je Timotej Debeljak nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo.
Trener Mile Šimunović je bil po tekmi pričakovano zadovoljen: "Verjetno smo prehitro povedli, zato je prišlo do sprostitve. Fantom smo povedali, da to ni ista ekipa kot včeraj. Danes so pokazali, da so prava ekipa in jim čestitam. V drugem polčasu smo se dogovorili, da moramo dati v višjo prestavo in na koncu zasluženo zmagali."
- FOTO: Luka Kotnik
V drugem polčasu so Vrhničani znova prevzeli pobudo. Ciuha je v 36. minuti zadel za 3:2, minuto kasneje pa še za končnih 4:2. Vratar Nejc Berzelak se je v zadnji minuti izkazal z lepo obrambo.
Lovro Trdin je po tekmi poudaril, da si na naslednjih obračunih ne smejo privoščiti napak. "Tekma je bila izjemno težka. Pri vodstvu 2:0 smo se malce sprostili, kar so Makedonci hitro kaznovali. Na koncu smo se zelo namučili, da smo obrnili rezultat. V soboto gremo po zmago in napredovanje," je dejal slovenski reprezentant.
Trdin je dodal, da je bila utrujenost opazna: "Prejšnji dan smo igrali celo tekmo presing z osmimi igralci in to se je danes poznalo. Hit igra drugačen futsal, sestavljen je iz veliko ukrajinskih reprezentantov. V soboto nas čaka spektakel."
Ciuha je izpostavil pomembnost izkušenj, ki jih v državnem prvenstvu ne morejo nabirati: "Takih tekem v Sloveniji ni. Tukaj vidiš drug nivo, moraš se navaditi na boljše igralce, drugačne taktike in hitrost. Definitivno pomaga pri razvoju."
"Če danes ne bi zmagali, bi bila sobotna tekma brez pomena. Zdaj imamo dan počitka, se pripravimo in gremo na finale. To smo si želeli. Hit je izjemna ekipa, a se bomo potrudili na poseben način. Imajo vratarja, kakršnega še nisem videl. Neverjetno suvereni so, a se ne bomo predali," je bil trener Šimunović zadovoljen s potekom obračuna.
Na lestvici ima Hit šest točk, Siliko Vrhnika štiri, Aurora eno, Forca pa ostaja brez točk. Le zmagovalec skupine bo napredoval v osmino finala, zato bo sobotna tekma odločilna za slovenske prvake.
