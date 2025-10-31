Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Siliko Vrhnika ostaja v igri za napredovanje, igralci verjamejo v uspeh

Ljubljana, 31. 10. 2025 11.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

Na Kodeljevem v Ljubljani je futsal ekipa Siliko Vrhnika v drugem krogu glavnega dela lige prvakov (skupina 8) premagala makedonsko ekipo Forca s 4:2 (2:2) in s tem ohranila možnosti za napredovanje v izločilne boje. Po neodločenem izidu 2:2 proti Aurori iz Kijeva v uvodni tekmi, jih v soboto čaka še obračun z drugo kijevsko ekipo Hit, ki je doslej zbrala maksimalno število točk.

Vrhničani so tekmo začeli odločno. Že v tretji minuti je Jakob Rems po hitrem protinapadu preigral vratarja in zadel za vodstvo. Nekaj minut kasneje je Tod Ciuha povišal na 2:0. A pred koncem prvega polčasa so gostje izkoristili sproščenost domačih. Jesus Rivas je zadel pod prečko, nato pa je Timotej Debeljak nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo.

Trener Mile Šimunović je bil po tekmi pričakovano zadovoljen: "Verjetno smo prehitro povedli, zato je prišlo do sprostitve. Fantom smo povedali, da to ni ista ekipa kot včeraj. Danes so pokazali, da so prava ekipa in jim čestitam. V drugem polčasu smo se dogovorili, da moramo dati v višjo prestavo in na koncu zasluženo zmagali."

 

V drugem polčasu so Vrhničani znova prevzeli pobudo. Ciuha je v 36. minuti zadel za 3:2, minuto kasneje pa še za končnih 4:2. Vratar Nejc Berzelak se je v zadnji minuti izkazal z lepo obrambo.

Lovro Trdin je po tekmi poudaril, da si na naslednjih obračunih ne smejo privoščiti napak. "Tekma je bila izjemno težka. Pri vodstvu 2:0 smo se malce sprostili, kar so Makedonci hitro kaznovali. Na koncu smo se zelo namučili, da smo obrnili rezultat. V soboto gremo po zmago in napredovanje," je dejal slovenski reprezentant.

Trdin je dodal, da je bila utrujenost opazna: "Prejšnji dan smo igrali celo tekmo presing z osmimi igralci in to se je danes poznalo. Hit igra drugačen futsal, sestavljen je iz veliko ukrajinskih reprezentantov. V soboto nas čaka spektakel."

Ciuha je izpostavil pomembnost izkušenj, ki jih v državnem prvenstvu ne morejo nabirati: "Takih tekem v Sloveniji ni. Tukaj vidiš drug nivo, moraš se navaditi na boljše igralce, drugačne taktike in hitrost. Definitivno pomaga pri razvoju."

 

"Če danes ne bi zmagali, bi bila sobotna tekma brez pomena. Zdaj imamo dan počitka, se pripravimo in gremo na finale. To smo si želeli. Hit je izjemna ekipa, a se bomo potrudili na poseben način. Imajo vratarja, kakršnega še nisem videl. Neverjetno suvereni so, a se ne bomo predali," je bil trener Šimunović zadovoljen s potekom obračuna.

Na lestvici ima Hit šest točk, Siliko Vrhnika štiri, Aurora eno, Forca pa ostaja brez točk. Le zmagovalec skupine bo napredoval v osmino finala, zato bo sobotna tekma odločilna za slovenske prvake.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
siliko vrhnika futsal liga prvakov forca
Naslednji članek

Ronaldov sin pri 15 letih dobil svojega prvega Lamborghinija

Naslednji članek

Spalletti je novi trener Juventusa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330