Abraham dosegel dva gola v 101 sekundi

Chelsea je izgubil zadnji dve tekmi v Premier League, zato so so Londončani zelo želeli zmage, da prekinejo ta niz. Trener domačih Frank Lampard je tekmo začel z naslednjo postavo: Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, N'Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Christian Pulisic, Tammy Abraham, Timo Werner.

Chelsea je dobro začel dvoboj, že v 10. minuti je za vodstvo zadel Thiago Silvapo strelu z glavo. Kazalo je, da so domači povišali vodstvo v 16. minuti, ko je gol dosegel Tammy Abraham.Stranski sodnik je dvignil zastavico, ker je žoga pred tem Cesarju Azpilicueti ušla čez črto in ostalo je pri minimalnem vodstvu, tako se je končal prvi polčas.

V drugem polčasu so navijači doma dolgo čakali na novo spremembo izida in dočakali nato kar dva gola v pičlih 101 sekundi. Toliko je potreboval Abraham, da je dvakrat premagal vratarja Lukasza Fabianskija, najprej v 78. in nato še v 80. minuti. To je bil tudi končni izid tekme, pred koncem je Timo Wernerzadel še prečko, Chelsea je vpisal tri točke in se prebil na peto mesto v Premier League.

Na drugi tekmi je Burnley premagal Wolverhampton z 2:1, gola sta dosegla Ashley Barnes in Chris Wood, za goste je bil iz enajstmetrovke v zaključku tekme uspešen Fabio Silva.