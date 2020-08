Silva po osmih letih in brez želene lovorike zapušča Pariz, odslej v dresu Chelseaja?

Dolgoletni kapetan PSG-ja Thiago Silva se tako poslavlja od Pariza in se po poročanju Sky Sportsa in The Telegraphaseli k londonskemu Chelseaju, kamor naj bi prestopil kot prost igralec.

"Da, lahko potrdim, da je bila finalna tekma proti Bayernu moja zadnja v dresu Paris Saint Germaina. V Parizu sem preživel čudovitih osem sezon, v katerih smo osvojili veliko domačih klubskih lovorik. A manjka predvsem ena, tista, ki smo ji sledili ves čas - iz Lige prvakov. To bo ostala neizpolnjena želja, najbolj pa mi je žal naših izjemnih navijačev," je po tekmi francosko 'sedmo silo' z najavo odhoda nekoliko presenetil 35-letni brazilski osrednji branilec, ki bo kariero najverjetneje nadaljeval na Otoku.



"Nisem še rekel zadnje besede. Moja želja je igrati še najmanj tri do štiri klubske sezone na vrhunski ravni in z brazilsko izbrano vrsto nastopiti na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022. V Pariz pa se bom vrnil v drugačni vlogi,"je še dodal Silva.