Silva se je želel pošaliti s soigralcem, FA ga je kaznovala s tekmo prepovedi

Bernardo Silva je sicer kasneje zaradi zgražanja določenega dela javnosti zapis, ki ga je v svet poslal 22. septembra letos, izbrisal, a to ni prepričalo funkcionarjev nogometne zveze. Po mnenju FA-ja je prekršil pravila in objavil žaljiv in neprimeren zapis (FA se je sicer izognila zapisu rasističen). Glede na določila FA-ja, ki je njegovo objavo uvrstila v kategorijo kršenja pravila FA E3, jo je odnesel še dobro, saj mu je grozilo do šest tekem prepovedi. Po šali, ki jo je sicer njegov soigralec Benjamin Mendy ustrezno sprejel in dejal, da med igralcema zaradi tega ni nikakršnih zamer, je Silvi v bran stopil tudi trener Cityja Pep Guardiola. "Ne vem, kaj se bo zgodilo, toda mislim, da bi se morala FA osredotočati na druge stvari, saj ne vejo, s kakšnim fantom imajo opravka. Bernardo je eden najbolj prijaznih ljudi, ki sem jih srečal v življenju. Govori štiri ali pet jezikov in to veliko pove o tem, kako odprtega duha je," je bil tedaj jasen Guardiola. "Mendy je eden njegovih najboljših prijateljev. Kot brat mu je. Slika na Twitterju ne govori o barvi kože. Želel je le prikazati podobnost z likom iz risanke," je še pojasnil Guardiola.