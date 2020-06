Silva se poslavlja od PSG, Rothen navdušen: Nikoli ni bil kot Ramos

Thiago Silva po poročanju ESPNupa, da bo pri 35 letih uspel podpisati še eno pogodbo s katerim od evropskih velikanov, potem ko je na začetku tega tedna postalo jasno, da Paris Saint-Germain z dolgoletnim brazilskim reprezentantom ne bo podaljšal sodelovanja do konca sezone 2020/21. Aktualne sezone v francoskem prvenstvu je sicer že konec, PSG je s Silvo v kadru osvojil nov naslov, čakata pa ga še morebitni pokalni preizkušnji in seveda nadaljevanje Lige prvakov, ki naj bi jo Evropska nogometna zveza (Uefa) poskusila izpeljati v avgustu.

ESPNdodaja, da je Silva pripravljen na znižanje plače, le da bi podpisal s katerim od tradicionalnih velikanov evropskega nogometa. Pri PSG se bo poslovil z zajetnih 211.000 evrov tedenske plače. Nekdanji član Fluminenseja, RS Futebola, Juventudeja, Porta, moskovskega Dinama in AC Milana želi na najvišji ravni evropskega nogometa ostati tudi zaradi želje po nastopu na SP 2022 v Katarju. V Parizu je odigral kar osem sezon in upal, da mu bodo ponudili podaljšanje pogodbe, a je športni direktor Leonardov domačo Brazilijo, kamor se je Silva umaknil po prekinitvi in kasnejši odpovedi Ligue 1, poslal slabe novice.

Prva želja je Italija

Med možnimi snubci se že omenjata londonski Arsenal in neapeljski Napoli, ki ga vodi nekdanji soigralec Silve pri AC Milanu, legendarni Gennaro Gattuso. ESPNdodaja, da bo Gattuso Brazilca želel pripeljati sploh v primeru, če bo zaželeni Kalidou Koulibaly po letih govoric le uspel zapustiti vznožje Vezuva. Možno je tudi ponovno sodelovanje s še enim starim znancem iz Milana (kjer je sicer sodeloval tudi z rojakom Leonardom), trenerjem Evertona Carlom Ancelottijem. Nikoli ne gre odpisati niti možnosti povratka k AC Milanu, ki ga je Silva leta 2012 odmevno zapustil v tandemu s švedskim napadalcem Zlatanom Ibrahimovićem. Ibrahimović se je po igranju za Los Angeles Galaxy ob novem letu že vrnil na San Siro, Italija pa naj bi bila prva izbira tudi za Silvo, ki se v Brazilijo očitno ne namerava vrniti.

Njegov matični Fluminense naj ne bi imel dovolj denarja, je pa nad tem, da bo nekaj denarja z odhodom Brazilca prihranil PSG, naravnost navdušen nekdanji vezist francoskih prvakov Jerome Rothen. Pogosto zelo kritični in zdaj že upokojeni 42-letnik, ki je najboljše igre sicer prikazal pri pohodu AS Monaca do finala Lige prvakov leta 2004, se je ostro lotil Brazilčeve zapuščine na Parku princev.

'Psihično omejen igralec, ki nikjer ne bi zaslužil toliko kot v Parizu'

"Nikoli ni bil kot (branilec Reala, Sergio, op. a.) Ramos ali (branilec Liverpoola, Virgil, op. a.) Van Dijk. Nikjer ne bi zaslužil toliko denarja, kot ga je dobil v Parizu. Je dober igralec, a psihično limitiran,"je za RMCdejal Rothen, ki se je tako dotaknil tudi odmevnih dogodkov s SP 2014 v Braziliji, kjer je Silva kot kapetan priznal, da ni želel sodelovati v "loteriji" enajstmetrovk v izločilnih bojih, kar ga je kasneje tudi stalo kapetanskega traku. Tega si je sicer nato čez nekaj let spet nadel, to vlogo pa je več sezon opravljal tudi pri PSG, s katerim se je v zadnjem desetletju podpisal pod številna razočaranja v izločilnih bojih Lige prvakov.

"Ko nekega igralca plačaš s toliko denarja, potem pričakuješ, da bo vplival tudi na tiste, ki ga obdajajo. Če bi bilo po moje, bi prihranil tudi ta preostala meseca pogodbe, ki se mu izteče avgusta. Vse leto je jokal, da bi mu podaljšali pogodbo, vmešala se je celo njegova žena, nato pa je bil prvi, ki ni sprejel znižanja plače sredi krize zaradi pandemije,"je bil oster Rothen.