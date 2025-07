Simao ne vidi težav v napadu, vratarja za sredo je že izbral

Izpostavil je, da gre za tipično "špansko" moštvo, ki ima rado posest žoge in se ne bo kar tako povleklo na svojo polovico, čeprav so stavnice izrazito na strani zmajev. "Naša miselnost se ne spreminja glede na kakovost nasprotnika, ampak glede na njihov način igre. Preučili smo, kako jih lahko spravimo v težave."

Ob prihodu na novinarsko konferenco se je najprej opravičil za približno 20-minutno zamudo. Ljubljančani so pred tem na novi stoženski zelenici dolgo uigravali še zadnje podrobnosti. "Morali bomo biti agresivni v fazi branjenja, sploh na naši polovici. Morali bomo biti kompaktni in nato zelo hitri po odvzetih žogah," je nadaljeval Portugalec, ki je o Interju govoril zelo spoštljivo.

"Vsaka tekma je pomembna. Vsaka je priložnost za zmago in izboljšanje. Izpad proti Kairatu je bolel, a je za nami. Sedaj je pred nami nova evropska priložnost, da se izkažemo," pred prvim srečanjem z Inter Escaldesom, ki velja za izrazitega outsiderja, razmišlja ljubljanski trener.

Na prvi tekmi proti Kairatu je Olimpija pred svojimi navijači v drugem polčasu zapravila kopico zrelih priložnosti za popoln preobrat in ugodnejšo popotnico pred potjo v Kazahstan. Na gostovanju pa aktualni slovenski prvaki niti enkrat niso resneje ogrozili kazahstanskih vrat, kar bi v pisarnah Stožic moralo prižgati alarme. Prestopni rok je navsezadnje odprt še skoraj dva meseca.

"Lani so bili prvaki in igrali odlično v Evropi. Zato vsi pričakujejo, da bomo storili isto. Tu smo, da se nosimo s takšnim pritiskom."

Ljubljančani so si gnev svojih navijačev nakopali predvsem s predstavo na povratni tekmi v Almatiju, kjer so se hitro znašli v zaostanku dveh zadetkov, v nadaljevanju pa bili skoraj povsem nenevarni. Dodatno jih je z nekaterimi težko razumljivi menjavami razburil trener, ki pa pravi, da gnev navijačev popolnoma razume.

Morda bi v napadalnem smislu lahko kaj prispevala Nemanja Motika in Admir Bristrić , ki sta prejšnjo sezono preživela na posojah. Poleti sta se vrnila v Stožice, a še čakata na pravo priložnost. Portugalski strateg je zatrdil, da nanju resno računa. Kmalu pa bo lahko računal tudi na že dlje poškodovanega Pedra Lucasa , ki si je novembra proti Celju strgal kolenske vezi. Po besedah trenerja naj bi se vrnil čez približno mesec dni.

"Na prvi tekmi proti Kairatu smo imeli 15 ali 16 strelov. Priigrali smo si veliko čistih priložnosti, zato se ne strinja, da imamo težave v napadalni tretjini. Res je, da nismo zadeli, a priložnosti je bilo veliko. Prestopni rok je še vedno odprt, zato moramo biti pozorni in pripravljeni, če se bo ponudila priložnost," je pojasnil.

Simao ima pred sredinim obračunom še eno veliko dilemo – koga postaviti v vrata. Potem ko se je okrevanje Matevža Vidovška zavleklo, je bilo jasno, da ga bodo v Stožicah težko nadomestili. Sploh ker so drugega vratarja iz prejšnje sezone Denisa Pintola posodili Primorju.

Na uvodnih tekmah v Evropi je tako branil Gal Lubej Fink. Že na prvi tekmi se ni proslavil. Imel je precej sreče, da gostje niso izkoristili njegovega slabega postavljanja v prvem polčasu. Na povratni tekmi pa Kairat ni bil več tako zapravljiv, oba gola sta padla prav po grobih napakah nekdanjega golmana Brava.

"Moje sporočilo je bilo, da se sra*** dogaja vsakemu nogometašu. Tukaj ni vprašanje, ali se bo tudi tebi, ampak kako se boš s tem spopadel. Zelo mlad je še. Za njegov razvoj je zelo pomembno, da čuti bolečino, a z njo tudi raste. Nimam magičnih besed, s katerim bi zmanjšal njegovo razočaranje. S tem se mora soočiti in narediti korak naprej," je o pogovoru z Lubejom Finkom po razočaranju v Kazahstranu povedal Simao, ki je v soboto proti Muri v gol postavil Matevža Dajčarja.

Poletni prišlek in nekdaj veliki up Atalante je branil solidno. Mrežo je ohranil nedotaknjeno in v zaključku poskrbel za pomembno posredovanje. Na koga bo Simao računal jutri? Odločil se je že, a izbire ni želel sporočiti. Bolj verjetno je, da bo priložnost za drugo zaporedno "čisto mrežo" dobil Dajčar.