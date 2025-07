Simao: V Ljubljani sem srečen, pri Olimpiji gradimo nekaj močnega

Novi trener ne skriva zadovoljstva nad klubskim okoljem, pri katerem je izpostavil dobro organizacijo in pravo energijo. "Olimpija je zelo dobro organiziran klub, v njem pa so ljudje z dobro energijo. Ekipi skušam vliti identiteto igralnega sistema za našo prvo uradno tekmo. Skušamo zgraditi nekaj močnega. Imamo veliko novih igralcev. Z opravljenim delom sem zadovoljen."

Čeprav si želi podpore s tribun, Simao ostaja zvest svoji filozofiji: "Nisem tisti, ki bo skušal prepričati ljudi, da pridejo na naše tekme. To bo napravila ekipa, s katero želimo narediti navijače ponosne nad našimi predstavami. Ena mojih največjih želj za to sezono, poleg rezultatskih uspehov, je visoka povprečna obiskanost na stadionu. Če lahko te številke izboljšamo, bom srečen. To bo posledica naše igre in rezultatov. Navijače bomo še kako potrebovali, da nam pomagajo."