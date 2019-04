Simeone hvali Messija: Njegovi prosti streli so čista kakovost

Simeoneju (na fotografiji) in varovancem so po slovesih od španskega pokala in Lige prvakov ostali le še nastopi v španskem prvenstvu.

"Če jutri zmagamo, na naslednjih tekmah pa ne, nam to ne bo prav nič pomagalo. Moramo se poskusiti izboljševati še naprej, od Alavesa je ekipa zrasla, proti Gironi smo imeli dobre trenutke in potrebovali smo ta teden, da smo ohranili ravnovesje, stanovitnost in znake identitete ekipe,"je posvaril Simeone.

"Ker nikoli nismo zmagali (na Camp Nouu, op. a.), sem super optimist,"je na novinarski konferenci v Madridu povedal Simeone. "Morali bomo razumeti in 'prebrati', kdaj iti v napad in kdaj se braniti. Neprimerno bi bilo izraziti kaj več kot to, kar pravi resničnost, edina situacija, ki nas približa (naslovu, op. a.), je jutrišnja zmaga. Zelo dobro se počutim, ko vem, da Barcelona čuti, da smo njihovi najbližji tekmeci v zadnjih letih, to pa kaže na to, da igralci kažejo izvrstne predstave."

Oblak že več let dokazuje svojo odličnost

Pohvalil je tudi slovenskega reprezentanta Oblaka. Argentinec pravi, da ima vsaka velika ekipa v svojih vratih tudi odličnega vratarja, Škofjeločan pa da svojo visoko raven drži že zadnjih nekaj let.

"Kot vsi vratarji velikih ekip ... Nisem še videl velikih ekip brez velikih vratarjev, mi pa smo pomembna ekipa. Imamo Oblaka, ki ne le to sezono, temveč že več let dokazuje, kako izvrsten vratar je,"pravi Simeone.

'Messi zdaj v trenutku, ko je natančnost še višja kot sicer'

Nekaj vprašanj je bilo namenjenih tudi njegovemu slovitemu rojaku Lionelu Messiju, čigar prosti streli so v tej sezoni postali strah in trepet tekmecev. Nazadnje je izvrstno izvedel standardno situacijo na gostovanju pri Villarrealu, kjer se je nato Barca z golom Luisa Suareza čudežno rešila poraza (4:4).

"Strah pred Messijem? Prava beseda ni strah, temveč spoštovanje. Kakovost Barcelone, ki kaže na izjemno delo, ki ga opravlja trener z ekipo, je vidna v vseh tekmovanjih, Barcelona je namreč v vseh še 'živa',"je še povedal Simeone.

"Minulo sezono se jim je v Rimu zgodilo to, kar se je nam v Torinu, niso zmogli osvojiti vsega, a so imeli možnosti za trojno krono. Zdaj so v izvrstnem položaju, s trenerjem, ki je zelo dober, imajo pa tudi nekatere igralce, ki so vajeni zmagovanja. Valverde s svojim slogom igre skrbi za to, da je to izjemna sezona. Messijevi prosti streli pa so čista kakovost, so trenutki, ko je natančnost še višja kot sicer, to pa se zdaj dogaja pri Messiju,"je sklenil Simeone.

