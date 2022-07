Simeone je vztrajal, Jan Oblak pa prejel povišico in podaljšal z Atleticom

Uresničile so se želje slovenskega reprezentančnega vratarja in njegovega klubskega trenerja Diega Simeoneja in Jan Oblak je podaljšal sodelovanje z Atletico Madridom do leta 2025.

Trenutna pogodba Jana Oblaka z Atletico Madridom bi se morala zaključiti leta 2023. A njegov trener Diego Simeone je vodstvu kluba izrazil svojo željo, da vratar, ki ga je v špansko prestolnico pripeljal leta 2014, ostane eden najpomembnejših članov prve enajsterice enajstkratnih španskih prvakov. Škofjeločan je prejel povišico in sodelovanje s klubom, ki je Benfici pred osmimi leti za njegov prestop odštel 16 milijonov evrov, podaljšal do leta 2025. To informacijo je potrdil vedno dobro obveščeni strokovnjak za nogometno tržnico Fabrizio Romano. icon-expand Jan Oblak je v dresu slovenske reprezentance zaigral na 50 tekmah FOTO: Aljoša Kravanja