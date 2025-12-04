Svetli način
Simeone: Ne vem, kako Raphinha ni osvojil zlate žoge

Madrid, 04. 12. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 16 minutami

Atletico Madrid je v torek izgubil proti Barceloni, s čimer se je končal njihov niz sedmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Trener Diego Simeone je po tekmi podal svoje mnenje o dogajanju na Camp Nouu, ob tem pa še enkrat več pohvalil Raphinho, ki bi si po njegovem mnenju zaslužil zlato žogo.

Katalonci so prekinili niz sedmih zmag madridskega Atletica. Madridčani so sicer zgodaj povedli po zadetku Alexa Baene, a so goli Raphinhe, Danija Olma in Ferrana Torresa poskrbeli za preobrat.

Diego Simeone
Diego Simeone FOTO: AP

"Začeli smo dobro, vendar so nam znali škodovati s podajami skozi naš blok. V drugem polčasu je bilo obratno: oni so začeli nekoliko bolje, po 20 minutah pa smo bili mi tisti, ki smo iskali igro. Nismo uspeli, ampak ekipa mi je bila všeč. Vemo, da imajo odlično tehnično podkovane igralce in da igrajo s številnimi igralci v sredini, da ustvarijo zmedo med nasprotnikovimi osrednjimi branilci – in danes jim je to zelo dobro uspelo. Vendar sem zelo miren in zadovoljen s tem, kar je ekipa pokazala. To nam bo pomagalo, da se izboljšamo," je po tekmi dejal trener Atletica iz Madrida Diego Simeone.

Raphinha
Raphinha FOTO: Profimedia

Argentinskega strokovnjaka so znova povprašali o Raphinhi, o katerem je v preteklosti že stresal pohvale. Tudi tokrat je namenil kopico komplimentov brazilskemu krilnemu napadalcu, ki je znova povzročal težave obrambi Atletica.

"Raphinha je neverjeten igralec. Lahko igra povsod. Kot krilni napadalec, vezist, napadalec ali celo kot bočni branilec. Zabija, ustvarja, pritiska in teče. Ne vem, kako ni osvojil zlate žoge. Jaz bi ga vedno izbral," je Simeone prezrl Ousmana Dembeleja, ki je septembra osvojil laskavo nagrado.

nogomet simeone raphinha barcelona atletico madrid zlata žoga
manucao
04. 12. 2025 15.51
Simeone počakaj na revanš na Bernabeu,da potem hvališ tudi Mbappeja.
