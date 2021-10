Simeone: (Ne)rokovanje s Kloppom? O tem se preveč in po nepotrebnem govori

Diego Simeone je bil tako ali drugače v središču zanimanja tako nemške kot španske javnosti, saj se med drugim po zaključku obračuna ni želel rokovati s kolegom na drugi strani, Jürgenom Kloppom.

"O tem se preveč in po nepotrebnem govori. Sem tip človeka, ki se nemalokrat ne rokuje s svojim kolegom takoj po zaključku tekme. Tega pač preprosto ne maram in tudi ni zdravo ne za zmagovalca ne za poraženca. V vsakem primeru pa ne gre za nič osebnega, daleč od tega," je po porazu z Liverpoolom večkrat poudaril strateg Atletica, ki je bil kljub ničli zadovoljen z igro svojega moštva. "Ponosen sem na igralce, da so se po zaostanku 0:2 dokaj hitro uspeli vrniti v tekmo, najbolj pa obžalujem smrtno priložnost, ki smo jo zapravili pri izidu 2:2. Če bi tedaj zadeli, je vprašanje, kako bi se srečanje odvijalo naprej," je ključne trenutke dvoboja povzel Simeone in se v nadaljevanju dotaknil tudi zasedbe z Anfield Roada. "O njih se ve vse. So izjemna zasedba, ki v dozdajšnjem delu sezone spominja na igre izpred dveh let, ko so tekmece premagovali z lahkoto in visoko razliko v zadetkih. Mi smo se jim dobro postavili po robu, a so v tem trenutku učinkovitejši od nas. To je bil tisti jeziček na tehtnici na tokratni tekmi," je Liverpoolu popihal na dušo Diego Simeone.