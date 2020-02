Simeone o pritožbah Liverpoola: Zmage je potrebno proslaviti

"Vedno sem govoril, da so ekstremne poteze slabe. V slačilnici pa ekstremov ni," je na vprašanje, kako zajeziti evforijo med navijači, pred nedeljsko tekmo z Villarrealom odgovoril Simeone. "Videli smo, da ljudje stežka prebolevajo negativne rezultate, ko pa pride do pozitivnih rezultatov, se zgodi nasprotno. A mi vemo, da je prvenstvo dolgo, da je Liga prvakov zelo naporna in ravnovesje lahko ohraniš le s stanovitnimi predstavami,"je nadaljeval Argentinec.

'Interna konkurenca poskrbi za rast in izboljšave kolektiva'

Posebnih pohval je bil s strani medijev in navijačev za predstavo proti aktualnim evropskim prvakom deležen branilec Renan Lodi, medtem ko Simeoneja veseli okrevanje Diega Coste, ki je igral že proti Liverpoolčanom. Blizu povratku je tudi portugalski čudežni deček Joao Felix, za katerega je Atletico poleti s 126 milijoni evrov podrl klubski rekord.

"Navdušen bi bil, če bi bili prisotni vsi. To poskrbi za interno konkurenco. Ko sta bila odsotna Joao Felix in Costa, sta se 'pojavila' (Angel) Correa in Vitolo, to pa je poskrbelo za veliko interne konkurence. Zgodilo se je tudi s (Josejem Mario) Gimenezom in s (Stefanom) Savićem, s Felipejem (Monteirom) in (Mariem) Hermosom. Ta interna konkurenca, o kateri govorim, poskrbi za rast in izboljšave kolektiva,"je še povedal Simeone.

"Lodi?Je mlad fant, ki je nastopal v drugačnem prvenstvu. Sem je prišel z zahtevo, da mora vedno zmagovati. Vedno je dajal vse od sebe in bil zelo pozoren, da bi se še izboljšal. Bile so tekme La Lige in Lige prvakov, na katerih mu je šlo dobro, na drugih pa sem potreboval drugačne rešitve in sem ga potegnil iz igre. Ni drugega načina za izboljšanje, kot je delo. Oni dan je (proti Liverpoolu, op. a.) odigral izvrstno tekmo proti izvrstnim igralcem, ki so napadali po njegovi strani,"je sklenil Simeone.