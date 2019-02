Simeone: Ostati smo se odločili zaradi nogometašev

Diego Simeone se je pred tekmo z Rayem Vallecanom dotaknil najbolj sveže teme, svojega podaljšanja pogodbe z madridskim Atleticom, pri katerem bo leta 2021 proslavil desetletje na rdeče-beli klopi. Argentincu bi se v Madridu pogodba sicer iztekla s koncem naslednje sezone, a je Atletico na Valentinovo v četrtek sporočil, da bo z 48-letnim "El Cholom" sodeloval še dolgo.

"Ostati smo se odločili zaradi nogometašev. Rasli bomo z njimi in še naprej tekmovali. V podaljšanje so me prepričali nogometaši," je na petkovi popoldanski novinarski konferenci dejal Simeone. "Da si želim naslova? Nisem v položaju, ko bi si lahko želel karkoli, zgolj lahko se zahvalim nogometašem, ki so v teh šestih letih ohranili to raven dela in stremim k temu, da se v strokovnem štabu trudimo dati argumente nogometašev, da še naprej tekmujejo na najboljši možen način. To je izziv, ki je pred nami,"je nadaljeval.

"Dokler ne bom odšel, se ne bom ukvarjal z analiziranjem tega, kar sem dosegel. Nogomet in življenje sta odvisna od tega, kar je danes, od tega, kar boš dal. Ponavljam, da je pred nami zelo velik izziv, z delom in mladimi ljudmi lahko ekipa še zraste. Način, kako preteči to pot, je v nogometaših, oni so najpomembnejši in z njimi bomo lahko še rasli, ker so mladi in lahko bomo tudi tekmovali, to pa sem si zadal vse od svojega prihoda k Atleticu. Da se pojavljajo kritike mojega podaljšanja pogodbe? Nisem nič slišal niti česa prebral. Imam nekaj v glavi, prepričan sem glede naslednjega koraka, zaupam klubu in, predvsem, verjamem v nogometaše. Oni so me prepričali, da sem sprejel to odločitev. Vidim, da se lahko izboljša in še naprej raste, to v meni zbuja najboljši gen, ki ga imam: tekmovanje."

Burgos sredi 'pogajanj glede podrobnosti' pogodbe

Španskim medijem v četrtek ni ušlo, da na videoposnetkih s svečanega dogodka na stadionu Wanda Metropolitano ni bilo njegovega dolgoletnega pomočnika Germana "Mona" Burgosa.

"Osebno se pogaja glede podrobnosti v njegovi pogodbi in pričakujemo, da bo to čim prej razrešil, oziroma, da bo to razrešil, ko se mu bo zdelo primerno," je bil dan kasneje kratek Simeone. Pri Atleticu sicer nestrpno odštevajo do povratka napadalca Diega Coste, za katerega Argentinec pravi, da bi lahko zaigral v paru z novincem Alvarom Morato.

"Absolutno je združljiv z Morato, izvirajoč iz dela in strukture ekipe. Costa je barbarsko dober. Kar poka od navdušenja, ambiciozen je ... Pravi bojevnik. Upam, da mu bo vse, kar ima v sebi, uspelo spraviti na plan, potrebujemo ga,"je dodal Simeone.

