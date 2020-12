Simeone po boleči Realovi zaušnici: Tudi poraz je moral priti

Nogometaši Atletica Madrida so prvič po februarju izgubili v španskem prvenstvu. Tako kot februarja letos je bil tudi tokrat usoden Real Madrid. "Fantje so naredili izjemno delo, ekipa je bila dolgo časa brez poraza in nekega dne se je moralo zgoditi," si s porazom pretirano ni belil glave trener colchonerosov Diego Simeone. Atletico sicer ostaja vodilna ekipa španske La lige.

icon-expand Diego Simeone in Stefan Savić nista našla recepta za zaustavitev vse bolj vročih galaktikov. FOTO: AP

"Ko je druga ekipa superiorna, ji je treba čestitati," je po porazu z galaktiki, ki so na zadnjih dveh tekmah, ko jim je voda pošteno tekla v grlo, vsaj malce spomnili na zlate Zidanove čase, razlagal trener colchonerosov Diego Simeone. To je bil sploh prvi ligaški poraz Atletov po februarju, ko je bil za zanje usoden prav Real, in prvi po seriji 26 tekmah brez poraza (17 zmag, 9 remijev).

V Realu so praktično 'čez noč' spremenili vzdušje v garderobi in obrnili krivuljo navzgor. Real je pred sredino tekmo Lige prvakov celo visel, da bi prvič v zgodovini kluba ostal brez izločilnih bojev Lige prvakov, a se je z izjemno predstavo na domačem Alfredu di Stefanu in zmago nad Borussio Mönchengladbach celo zavihtel na sam vrh skupine B. Zmago so sinoči varovanci francoskega trenerja Zinedina Zidananadgradili z novo fantastično predstavo, s katero so podobno kot v sredo povsem razorožili nasprotnika. Z zmago z 2:0, za katero sta poskrbela Casemiroin Jan Oblak z avtogolom, se je Real Atleticu približal na vsega tri točke zaostanka, a ima ob tem tekmo več od mestnih tekmecev.

icon-link Statistika Jana Oblaka na tekmi z Real Madridom. FOTO: Sofascore.com

Tudi Atletico je med tednom vpisal izjemno pomembno zmago v Ligi prvakov, ko je slavil na gostovanju v Salzburgu. Z zmago so si Atleti zagotovili drugo mesto v skupini A, kjer je bilo prvo mesto nekako rezervirano za aktualne prvake, nogometaše Bayerna. "V tekmo z Realom smo prišli po zelo težki in pomembni tekmi v Ligi prvakov," je opozoril Simeone, ki je po tekmi priznal, da se je uštel pri začeti postavi. "Trener se je zmotil v svojem pristopu k tekmi. Nato je poskusil posredovati, da bi izboljšal to, kar je videl," je malce med vrsticami svojo zmoto opisal Simeone.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav zaradi napačne ocene je po slabem prvem polčasu, kjer so bili colchonerosi povsem nadigrani, se je Simeone odločil za trojno zamenjavo na začetku drugega polčasa. Nekaterim nogometašem zgodnje zamenjave niso bile najbolj povšeči, vidno nezadovoljen je zelenico v 60. minuti zapustil (tudi) portugalski dragulj Joao Felix."Treba je vprašati igralce, zakaj se jezijo. Ne morem v nogometaševo glavo. Razumem, da se počutijo jezne, da vedo, da bi lahko storili več, da si želijo igrati 90 minut, toda to je vprašanje zanje. Jaz vse razumem, saj je to nogomet in vsi si želijo igrati 90 minut," je pojasnil argentinski strateg, ki je na klopi Atletica Madrida že vse od leta 2011.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke