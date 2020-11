Simeone le dočakal ligaško zmago nad Barco, Messi izgubil kar 23 žog

Večer v Madridu sta Barceloni zagrenili tudi poškodbi Gerarda Piqueja in Sergija Roberta. Srednji branilec Pique je na robu solz zapuščal zelenico s poškodovanim kolenom, a so bile prve ocene klubske zdravniške službe vzpodbudne in so govorile zgolj o nategnjenih in ne strganih kolenskih vezeh. Več bodo v primeru obeh nogometašev (Roberto lahko poleg desnega boka obrambe igra tudi na položaju vezista) pokazali nedeljski pregledi.

"Zaskrbljujoče je, da smo na takšen način prejeli gol v sodnikovem podaljšku prvega polčasa," je dodal Koeman. "Velika ekipa ne more prejeti takšnega gola. To se ne more zgoditi. Ne želim posamično kriviti igralcev. To je trenutek, v katerem ne smeš nikoli prejeti gola, ko imaš žogo. To je bil velik udarec, ker smo v prvem polčasu odigrali dobro. Nadzirali smo igro. Vemo, da je težko ustvarjati priložnosti proti Atleticu, a pri izidu 0:0 je povsem drugače. Razlika (v točkah, op. a.) je velika, a do konca prvenstva je še precej tekem. Vemo, da je vsaka tekma težka. A po tej tekmi nam mora zdaj res uspeti dober niz."

'Velika ekipa ne more prejeti takšnega gola' "Kot vsak trener sem odgovoren jaz. Še naprej bom zaupal igralcem, ki jih imam, a so stvari, ki jih moramo izboljšati v obrambi in v napadu. Moramo začeti zmagovati v nizu," je dejal trener Barcelone Ronald Koeman , ki ni skoparil s kritikami na račun precej komično prejetega gola, ki je na koncu tudi odločil zmagovalca.

Barcelona je izgubila že tretjič na osmih ligaških obračunih aktualne sezone. Katalonci so večer sklenili na desetem mestu na lestvici, kjer z 11 točkami že za ogromnih devet zaostajajo za Atletico Madridom. Madridčani s petimi branilci v zadnji vrsti gostom niso dovolili veliko priložnosti, da bi ogrozili vrata Jana Oblaka , sami pa so v prvem polčasu resno zapretili s poskusoma Saula Nigueza (odlična obramba Marc-Andre ter Stegna ) in Marcosa Llorenteja , ki ga je ustavila prečka.

Simeone: Ne vidim podobnosti s sezono 2013/14

To je bila celo prva zmaga Atletica v prvenstvu nad Barcelono po letu 2010 in torej tudi prva pod taktirko Diega Simeoneja, ki je proti Kataloncem veliko boljši izkupiček beležil v pokalnih tekmovanjih. Številke, ki jih trenutno dosega Argentinčevo moštvo, so vsaj primerljive, če ne celo boljše od šampionske sezone 2013/14, ki se je končala z odločilnim remijem na Camp Nouu (1:1) v zadnjem krogu in uvrstitvijo v finale Lige prvakov. Atletico zaseda drugo mesto na lestvici, kjer ima enako število točk (20) kot vodilni Real Sociedad, a v žepu še tekmo manj.

"Ali vidim podobnosti s šampionsko sezono? Ne, ne vidim," je povsem pričakovano in v svojem slogu evforijo miril Simeone. "Najpomembnejša stvar je napredek tolikšnega števila igralcev v primerjavi s prejšnjo sezono. To lahko vidite. Potrebujemo vse, potrebujemo Felipeja, ki ne dobiva veliko minut, potrebujemo (Renana) Lodija, ki je za nas pomemben igralec, (Geoffrey) Kondogbia je prišel, Saul Niguez napreduje, (Angel) Correa kaže izjemen napredek, sploh pa še nismo omenili (Joaa) Felixa ali tistega, kar je storil Diego Costa, ko je prišel v igro za 15 minut. Gre za celotno skupino igralcev."

Messi s 23 izgubljenimi žogami odigra tekmo za pozabo

Že pred začetkom sezone je bilo veliko govora o prihodnosti Lionela Messijapri Barceloni, potem ko se je Argentinec zapletel v javno prerekanje s klubom, ki mu nato ni dovolil oditi kljub drugačni razlagi klavzul v kapetanovi pogodbi. Po sobotni predstavi v Madridu bo (ne)zadovoljstvo Južnoameričana v Kataloniji pod še večjim drobnogledom, saj madridskemu dnevniku AS ni ušlo, da je izgubil kar 23 žog.

"To je osupljiva številka, če dodamo, da je na vsej tekmi izvedel le 36 uspešnih podaj. Njegova podoba po tekmi, ko je v birokratskem slogu odšel in sprejel nov poraz, je odsev podobe ekipe, ki je zdaj vajena neuspehov, in nogometaša, ki je bil desetletje odločilen iz kroga v krog, zdaj pa je na gostujočih tekmah postal neviden. Izven Barcelone ni v celotnem letu 2020 dosegel niti enega odločilnega gola, to pa je podatek, ki se ne sklada z njegovim slovesom in dejstvom, da je osvojil zadnjo zlato žogo,"je bil neusmiljen AS.

Omenjajo tudi njegovo izjavo ob povratku z reprezentančne akcije Argentine ("Naveličan sem, da sem za vse v klubu kriv jaz!"), ki je presenetila marsikoga. Dodajajo, da je največja težava Barcelone zdaj ta, da so se nesoglasja v klubu prek Messija začela kazati tudi na zelenici.

Bo posnemal Ronaldinha?

"(Zelenica, op. a.) pa je tudi edina, ki v nogometu ne laže," so bili poetični v španski prestolnici, kjer je Messi sicer nazadnje zabil odmevnejši gol na gostujoči tekmi decembra lani, ravno proti Atleticu, ko je bilo 1:0 za Barcelono. "Ekipa potrebuje kapetana, vodjo, zastavonošo in vzor, ki mu je treba slediti. V tem trenutku pa Messi ne sodeluje s svojimi goli in potezami, ki bi ta proces rekonstrukcije Barce olajšali. Ali pa da bi–če že razmišlja o odhodu–klub vsaj ostal v boljšem stanju z mladimi, kot so Pedri, Ansu (Fati), (Sergino) Dest ali (Francisco) Trincao, ki bi jim olajšal delo. Messi to pozna. On je prišel v klub, ki je preživel leta pekla in kjer so številni delali za to, da bi njegov prihod v sezoni 2004/05 minil čim bolj neboleče. Med njimi je bil tudi Ronaldinho. A v tem trenutku je 'primer Messi' dosegel tudi zelenico,"dodaja AS.

Dodali so, da zdaj Messi v dresu argentinske reprezentance kaže morda celo boljše predstave kot v dresu Barcelone, potem ko je bil skozi celotno kariero pogosto na udaru kritik ravno v domovini, kjer pa je nazadnje zelo dobro odigral tudi kvalifikacijski obračun za nastop na SP 2022 proti Peruju (2:0).

"Naveličan je tega, da je težava za vse, odigral pa je grozno tekmo na Wandi. V Argentini zagotavljajo, da v Barceloni Messija ne razumejo. To je problematičen trikotnik z volitvami v ozadju, pojavljajo pa se dvomi, kaj je v tem trenutku najboljše za prihodnost Barce. Victor Font, eden izmed kandidatov (za predsednika, op. a.), poziva k 'novemu ognju'. Pa tudi k združitvi znamk Barce in Messija za vedno. Težko je vedeti, ali je to v tem trenutku sploh mogoče,"je v analizi Messijeve igre še zapisal AS.