Simeone po dramatični zmagi: Favoriti? To ni trenutek za razmišljanje

"To so ključni trenutki in vsaka zmaga je izjemno pomemben korak," je po tekmi v Elcheju dejal Atleticov trener Diego Simeone. "Odigrali smo izvrsten prvi polčas, enega najboljših po zares dolgo časa. Prednost bi morala biti višja, ker pa se to ni zgodilo, smo po 15 minutah drugega polčasa prenehali napadati. Tudi zanje je bilo v igri veliko, na koncu tekme pa so pritisnili, zgodila se je tista akcija, ko se je zatresla prečka, eno priložnost je imel Joao Felix, nato pa je prišla akcija (Kierana) Trippierja, ko ni bilo igre z roko, a dobro ... Zelo sem zadovoljen s tem, kako so šli moji igralci v tekmo in z njihovim trudom."

Atletico je v prvem polčasu povedel z golom Marcosa Llorenteja, nato pa za vse tri točke kljub omenjenim priložnostim trepetal do zadnjih trenutkov. Fidel Chaves je zapravil strel z enajstih metrov, Jan Oblakje "prebral" njegovo namero, a bil prekratek, na njegovo srečo pa je žoga zadela okvir vrat.

"Na tej ciljni ravnini bi se osredotočil na pozitivne reči, ker je negativnih malo,"je nadaljeval Simeone."Veliko je bilo pozitivnih, izvrsten (Yannick Ferreira) Carrasco, zadaj dobri (Mario) Hermoso, zelo odločna (Stefan) Savić in (Jose Maria) Gimenez, izjemna tekma (Geoffreyja) Kondogbiaja, (Luis) Suarez je spet igral več kot 80 minut po svoji poškodbi in to so zdrave reči za ekipo. Zdaj pa na delo prihodnji teden z velikim navdušenjem pred tem, kar je še pred nami."