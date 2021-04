Simeone po novem spodrsljaju Atletica: Jaz ne lažem

"Prvi polčas je bil zelo dober, v prvih minutah smo prešli v vodstvo, imeli možnosti za povišanje prek (Angela) Corree, Saula (Nigueza), ki mu je vratar ubranil, nato je prišel njihov gol in menim, da bi jim lahko pred polčasom bolj škodovali, če bi povišali intenzivnost napada," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Simeone. "V drugem polčasu je bila to tekma, kakršna pritiče zaključku sezone: oni so imeli protinapade in strel Emersona, mi pa smo imeli tiste svoje priložnosti za zmago. Zelo sem zadovoljen z delom ekipe, jezi me, da Correa ni uspel zabiti gola, glede na to, kako sodeluje v napadih ekipe in skrbi za nevarnost, a je trenutno v obdobju, v katerem ne more zabiti. Če bo nadaljeval tako, bo gol prišel, saj je nogomet služba in nekega dne pride plača, upam, da bo dobil tisto, kar si zasluži ‒ gol," je nadaljeval Simeone.

'Gremo tekmo za tekmo, ne bom se spremenil'

Sledilo je preprosto vprašanje: je lahko Atletico prvak? "Jaz ne lažem. Grem tekmo za tekmo in se ne bom spremenil. Mi pa je všeč ta trenutek, všeč mi je,"Simeone ni spremenil svoje prepoznavne filozofije. "Naj vam povem, kaj se je dogajalo v La Ligi do 30. kroga,"se je v bližnjo preteklost zazrl Argentinec in nadaljeval:"Liga se je začela z zelo nestanovitnimi predstavami Madrida in Barce, mi smo dvakrat remizirali in enkrat zmagali v prvih treh krogih. Nato nam je uspel zelo dober začetek in strumno smo korakali, oni pa so se začeli zelo dobro pobirati, na njuni tekmi pa je lahko zmagal le eden. Madrid ohranja strumen korak, tako kot v Ligi prvakov, mi pa smo v smislu stanovitnosti padli. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v tem zaključku sezone. Upajmo, da smo ta trenutek prebrodili z današnjim remijem."

Simeone je še povedal, da je zadovoljen, ker njegovi nogometaši na igrišču še vedno porabljajo zadnje atome moči, prepričan pa je, da bo v "trenutku odpora" situacija povsem drugačna, saj se bodo pogosteje začele tresti tudi mreže nasprotnikov.

Ta beseda mu je všeč

"Všeč mi je, ker imam nogometaše, ki še naprej dajejo svojo dušo. Kako dolgo že ni igral Vitolo? Prišel je v igro na zelo pomembni tekmi. (Renan) Lodi je oni dan zapustil igro v 30. minuti, tokrat pa je vanjo prišel z veliko želje, tako kot (Hector) Herrera, enako velja za (Lucasa) Torreiro, in vse to so pozitivne reči za ekipo in skupino. Ko ekipa dela enotno, na dolgi rok pride nagrada,"je še dejal Simeone.

"Če potrebujemo več nog ali čvrstejšo miselnost? Gol. To na koncu vzpostavi čvrsto miselnost in ti da noge. Nisem še videl ekipe, ki bi zmagovala in nato utonila v sivino, saj ti to prinaša energijo in željo. Narašča nestrpnost in to se pri nas kaže še posebej v prvenstvu. Lansko leto je bilo leto tranzicije, zdaj pa smo v lepem in prekrasnem položaju, ki ga je treba obdržati. Moramo si priboriti čvrstost, da bi jo nato ohranili. Jasno je, da ko pozitivnih situacij ni na vidiku, potrebuješ srce. Ekipa je pokazala solidarnost, ko se je vrnila pri tisti akciji iz protinapada, ko je odbil Koke, to pa so stvari, ki presegajo le noge. Smo v trenutku odpora, ta beseda mi je všeč, saj lepo opiše naše trenutno stanje. Upiramo se."