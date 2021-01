Simeone govorice o slovesu pripisuje 'hudobiji'

Atleticovega "rablja" v španskem pokalu, barcelonsko ekipo Cornella, je po zmagi nad Madridčani razveselil tudi petkov žreb 1/16 finala, saj se bodo Katalonci na domači zelenici pomerili z Barcelono. Real Madrid bo gostoval pri še enem tretjeligašu, Alcoyanu, medtem ko bosta finalista prejšnje sezone, Athletic Club in Real Sociedad, igrala z Ibizo oziroma Cordobo. "Vroče" bo brez dvoma tudi na spopadu andaluzijskih rivalov Malage in Granade na La Rosaledi, ki bo prihodnji teden sicer gostila polfinalni obračun španskega superpokala med Real Madridom in Athletic Clubom.

Španski mediji so dvignili veliko prahu po porazu Atletico Madrida na gostovanju v Barceloni, kjer je bil na prvi tekmi nove sezone španskega pokala od rdeče-belih presenetljivo boljši tretjeligaš Cornella (1:0). A tudi nepričakovano hitro slovo od pokalnega tekmovanja ni odmevalo tako močno kot besede trenerja Diega Simeoneja, ki je dejal, da se bo morala ekipa, če jo bo tudi v prihodnji sezoni vodil s klopi, izboljšati v veliko pogledih.

Čeprav so osrednji športni časniki Iberskega polotoka nato v zadnjih dneh mirili strasti in poročali o tem, da niti vodstvo kluba niti Simeone sam ne razmišlja o koncu sodelovanja po izteku aktualne sezone, je moral Argentinec svoje besede pričakovano pojasnjevati na petkovi novinarski konferenci pred obračunom z Athletic Bilbaom.

Druga tekmovanja so Atleticov kažipot

"Poraz nikoli ni dober in vedno je potreben čas, da ga prežvečiš, postaviš na stran in dojameš, da ti je ostalo drugo tekmovanje, v katerem je ekipa v zelo dobro formi, in da je tako treba nadaljevati," se je na gostovanje v Kataloniji vnovič ozrl Simeone, ki je tekmo z nižjeligaši odigral brez nekaterih prvokategornikov, tudi vratarja Jana Oblaka. A vseeno so bili na zelenici Joao Felix, Jose Maria Gimenez, Renan Lodi,Lucas Torreirain drugi, medtem ko je bil v vratih debitant Miguel San Roman.

"Zdaj nas čaka težka tekma proti nasprotniku z novim trenerjem, ki ima jasne ideje in ki je v vseh ekipah, v katerih je deloval, postavil izvrstno strategijo igre, z osebnostjo. Athletic ima izvrstne igralce, to smo videli proti Barci, ko so odigrali zelo dobro tekmo,"se je proti obračunu z bilbajskim velikanom že ozrl Simeone, ki je polaskal tudi novemu trenerju "levov" Marcelinu Garcii Toralu.

'Vedno pravim, da me lahko že jutri odpustijo'

A bolj kot stanje poškodovanih Felixa in Gimeneza, ki sta v petek že trenirala s soigralci – Simeone je napovedal, da bosta v kadru za tekmo z Athleticom – je medije zanimalo pojasnilo odmevnih Argentinčevih besed po porazu sredi tedna.

"Ali sem že govoril s klubom po tistih besedah? Vedno govorimo s klubom, nikoli ne nehamo govoriti, niti takrat, ko izgubimo. Smo v enakem sozvočju kot prej,"je odvrnil Simeone. "Težko je izraziti občutke z besedami. Kdor potem te besede sprejme, jih interpretira. Sem precej iskren in vedno povem tisto, kar si mislim, to pa je, da me lahko že jutri odpustijo, resnično živim s tem prepričanjem 'iz tekme v tekmo'," je nadaljeval.

"Logično je, da si vsak razlaga po svoje in se sprašuje, kako in zakaj. Vedno pravim, da me lahko že jutri odpustijo, to sem želel povedati. Zelo sem srečen pri Atleticu, zelo dobro tekmujemo, za nami je leto tranzicije, po katerem je nastopilo leto, v katerem je ekipa veliko odločnejša, igra stanovitno in drži ravnovesje v prvenstvu. Ne morem povedati veliko več kot to. Vsak si lahko misli, kar si želi. Vedno se najde nekdo s pripravljeno hudobijo, a z mirnostjo se nam proti temu še naprej uspeva boriti."

Zaveda se kakovosti svoje ekipe

Nekateri zlobni jeziki po že drugi pokalni blamaži v dveh letih namigujejo, da Atletico preprosto ne želi igrati dodatnih tekem, da bi bil tako bolj spočit za preizkušnje v domačem prvenstvu v Ligi prvakov, v kateri Oblaku in soigralcem letos še naprej kaže izvrstno. Poleg prvega mesta v Premieri Division, v kateri imajo še dve tekmi manj od prvih zasledovalcev Real Madrida in Barcelone, so si že zagotovili nastop v osmini finala najelitnejšega evropskega tekmovanja, ko bo nasprotnik Atletica londonski Chelsea.

"Da smo zavrgli pokal? To so interpretacije, vsak si lahko vsako posamezno situacijo interpretira tako, kot si želi. Rezultat je moja odgovornost. Nimam več česa pojasnjevati. Bili so boljši in nas premagali. V tem tekmovanju tisti, ki naredi napako, izgubi, oni pa so bili boljši zaradi spoštovanja, dela in ponižnosti,"je še povedal Simeone.

"Če sem po takšnih porazih strog ali razumevajoč do igralcev? Najprej se pogovorimo v strokovnem štabu, ko pa je toliko igralcev z malo odigranimi minutami, potem se počutim odgovornega, ker se jim ni uspelo odzvati, ko je napočil njihov trenutek. Morda je igralcem manjkalo nekaj tega časa, da bi se dokazali, krivda pa je moja, ker jim te priložnosti nisem uspel nameniti prej. Razmišljam o tem, kaj bi lahko izboljšal, vem pa, da imam zelo dobro ekipo, ki pa ji tisti dan ni uspelo odigrati takšne tekme, kakršno smo si želeli."