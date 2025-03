Simeone po remontadi: Barcelona igra najboljši nogomet

Če bi Atleti zmagali, bi z drugega mesta izrinili Barco in za Realom zaostajali le za točko. Na račun četrtega prvenstvenega poraza rdeče-beli ostajajo tretji, na prvem mestu pa sta točkovno izenačena večna rivala, s tem da je Barca odigrala tekmo manj."Obožujem to ekipo in ta klub. Smo kot družina in to mi veliko pomeni," je po tekmi svoja čustva do Barcelone opisal trener Hansi Flick.