Simeone provociral Viniciusa: Slišim žvižge, Perez te bo napodil

Po precej izenačenem boju se je uvrstitve v veliki finale španskega superpokala (raz)veselil beli balet, ki je v Savdski Arabiji slavil z 2:1.
Še kako (za)iskrilo pa se je tudi ob zelenici, kjer sta se v 81. minuti tekme, potem ko ga je trener Reala Xabi Alonso zamenjal z Ardo Gülerjem, v besedni obračun zapletla napadalec Reala Vinicius Junior in vselej temperamentni strateg 'Atletov' Diego Simeone. Po poročanju svetovnih medijev naj bi Argentinec Brazilcu sporočil naslednje: "Vini, Vini, poslušaj navijače. Slišim žvižge, Perez (Florentino Perez, predsednik Reala, op. p.) te bo napodil iz Reala, zapomni si to!"
Vinicius, jasno, ponosen in pokončen, kot je, ni želel ostati tiho in je pri glavnemu sodniku dvoboja Mateu Busquetsu ostro kritiziral trenerja Atletica Simeoneja. Omenjeni delivec pravice je razgrete strasti "pomiril" tako, da je glavnima protagonistoma pokazal rumeni karton.
Real se bo tako v finalu pomeril z največjim rivalom Barcelono, ki je v drugem polfinalnem obračunu z izidom 5:0 nadigral Athletic iz Bilbaa.
