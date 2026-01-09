Naslovnica
Nogomet

Simeone provociral Viniciusa: Slišim žvižge, Perez te bo napodil

Džeda, 09. 01. 2026 12.22 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
A.V.
Vinicius Junior, Diego Simeone in Xabi Alonso

Ko se na istem mestu znajdeta tako temperamentni osebi, kot sta napadalec madridskega Reala Vinicius Junior in trener mestnega rivala Atletica Diego Simeone, so izpolnjeni vsi (pred)pogoji za incident. In prav temu smo bili priča v zaključku polfinalnega obračuna za španski superpokal v Džedi, kjer je argentinski strokovnjak pošteno zbodel brazilskega nogometaša.

Po precej izenačenem boju se je uvrstitve v veliki finale španskega superpokala (raz)veselil beli balet, ki je v Savdski Arabiji slavil z 2:1.

Še kako (za)iskrilo pa se je tudi ob zelenici, kjer sta se v 81. minuti tekme, potem ko ga je trener Reala Xabi Alonso zamenjal z Ardo Gülerjem, v besedni obračun zapletla napadalec Reala Vinicius Junior in vselej temperamentni strateg 'Atletov' Diego Simeone. Po poročanju svetovnih medijev naj bi Argentinec Brazilcu sporočil naslednje: "Vini, Vini, poslušaj navijače. Slišim žvižge, Perez (Florentino Perez, predsednik Reala, op. p.) te bo napodil iz Reala, zapomni si to!" 

Vinicius Junior in Diego Simeone sta se v 81. minuti polfinalnega obračuna španskega superpokala zapletla v besedni obračun.
FOTO: Profimedia

Vinicius, jasno, ponosen in pokončen, kot je, ni želel ostati tiho in je pri glavnemu sodniku dvoboja Mateu Busquetsu ostro kritiziral trenerja Atletica Simeoneja. Omenjeni delivec pravice je razgrete strasti "pomiril" tako, da je glavnima protagonistoma pokazal rumeni karton.

Real se bo tako v finalu pomeril z največjim rivalom Barcelono, ki je v drugem polfinalnem obračunu z izidom 5:0 nadigral Athletic iz Bilbaa.   

nogomet španski superpokal real madrid atletico madrid vinicius junior diego simeone

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
09. 01. 2026 14.00
Loptass a tukaj joces in lazes?? Hahahaahh
Odgovori
+1
1 0
mackon08
09. 01. 2026 13.51
Simeone je najbolj primitiven trener med elito. Vinicius pa itak blizu njega.
Odgovori
+2
2 0
Loptass
09. 01. 2026 13.47
Škoda besed za Vinicusa, Atletico pa itak vedno igra z načrtom, da provocira nasprotnika ali z grobo igro ohromi igro. In ker vedo, da Vinicus takoj izgubi živce, ga načrtno sprovocirajo in dekoncentrirajo. Kriv si je pa sam, zato mu to počnejo na marsikateri tekmi. Sicer pa po statistiki in vtisu od tistih, ki so gledali tekmo, se lahko pri Realu precej ukvarjajo s svojo igro, ker so bili praktično v večjem delu tekme precej nadigrani.
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
09. 01. 2026 14.02
Zelo smo bili nadigrani hahahahaha...smesen si real se je pac odlocil braniti rezultat in v tem uspel...z mbappejem bi lahko se napadali in dwli se najmanj 2,3gole ampak tudi brez njega nam je uspelo demantirati napovedi vas hejterckov...
Odgovori
0 0
ledr
09. 01. 2026 13.42
Ko sem včeraj videl ta gol v 2. minuti sem nehal gledat tekmo. Sem raje gledal Angleže. E moj Oblak, čeprav te spoštujem samo tako smo postavljali živi zid pred leti pri U15 ne pa danes na tem nivoju.
Odgovori
-2
0 2
cripstoned
09. 01. 2026 13.37
Jasno da je simeone izgubil kompas saj mu je real spet odpeljal moznost za osvojitev trofeje...ceprav nima ta trofeja neke teze ampak vseeno....simeone ne more spati vec od reala hahahahaha
Odgovori
+0
3 3
drimtim
09. 01. 2026 13.32
Kakšni kekci.🤮
Odgovori
-1
1 2
REAList7
09. 01. 2026 13.32
Podobno kot FC Aloe Vera, je tudi Simeone totalno zakompleksan z Realom, predvsem zaradi tistih bolečih porazov in izpadov v LP. Je pa točno vedel na koga se mora spraviti in Vini se mu je pustil sprovocirat, tako kot se skoraj vsakemu, škoda besed.
Odgovori
-2
1 3
RUBEŽ
09. 01. 2026 13.30
HAHAHA, vsi krivi, sami Vincek je brez madeža. Včeraj spet, kot vedni, ko je v 16, dobi padavico. Res ni moral na pregled, ti je lahko nevarni za zdravje.
Odgovori
-1
3 4
cripstoned
09. 01. 2026 13.34
Kje kdo pise da je vini brezmadezen?? Vceraj je simeone provociral tudi med samo tekmo ne samo ob odhodu iz iz igrisca....jasno da mu je potem vini povedal svoje tako pac je...samo poglejte sebe kako hitro se vzgete ko vas kripsi sprovocira...zalite, pljuvate in lazete se 3 dni potem hahahahahaha
Odgovori
-1
2 3
cripstoned
09. 01. 2026 13.15
Simeone pac ima travme glede viniciusa in 2naslovov lige prvakov....nic novega tudi ronalda je imel enake geste.. pac rasisticni argentinec poln kompleksov in nic drugega..
Odgovori
-2
4 6
