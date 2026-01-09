Simeone provociral Viniciusa: Slišim žvižge, Perez te bo napodil

Po precej izenačenem boju se je uvrstitve v veliki finale španskega superpokala (raz)veselil beli balet, ki je v Savdski Arabiji slavil z 2:1.

Še kako (za)iskrilo pa se je tudi ob zelenici, kjer sta se v 81. minuti tekme, potem ko ga je trener Reala Xabi Alonso zamenjal z Ardo Gülerjem, v besedni obračun zapletla napadalec Reala Vinicius Junior in vselej temperamentni strateg 'Atletov' Diego Simeone. Po poročanju svetovnih medijev naj bi Argentinec Brazilcu sporočil naslednje: "Vini, Vini, poslušaj navijače. Slišim žvižge, Perez (Florentino Perez, predsednik Reala, op. p.) te bo napodil iz Reala, zapomni si to!"