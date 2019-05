Simeone hvaležen Griezmannu, Guardiola in Tuchel sta se mu že odpovedala

"Najprej sem hvaležen nogometašu, igralcu, ki je bil z nami teh pet let. O Griezmannu imam le besede hvale zaradi tega, kar nam je dal, ko je rasel kot nogometaš,"je bil na petkovi novinarski konferenci čustven Simeone. "Zelo cenim njegovo družino. V življenju sem se naučil, da s svojega položaja ne sodim, razumem pa, da vi (novinarji, op. a.) na svojem položaju imate nalogo podajati mnenja, a jaz razumem, da v življenju ni potrebno soditi o odločitvah drugih ljudi,"je nadaljeval.

"Ko vse skupaj seštejem, je klub skupaj z nami dal vse za Antoina. Prišel je na nek način in storil korak proti novemu cilju v drugem nogometnem položaju, mi pa smo sodelovali pri vsej tej rasti. On, mi. Je eden najboljših strelcev v zgodovini Atletica, pet prekrasnih let. Jaz se mu zahvaljujem, ker je dal vse od sebe, ne sodim pa o ničemer in o nikomer."

'Atletico je večji od nas vseh'

Simeone je nadaljeval, da je že ob letošnjem podpisu nove pogodbe vedel, da bi lahko Griezmann zapustil Madrid. Francoz seveda še zdaleč ni edini, saj odhajajo tudi vidni posamezniki zadnjih sezon Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran Torres in Filipe Luis, najverjetneje tudi obrambni vezist Rodrigo Hernandez, ki ga želita Manchester City in Barcelona, kjer naj bi najverjetneje kariero nadaljeval Griezmann.

"Vedeli smo, da bi Griezmann lahko odšel, to se je že zgodilo z Lucasom, veliki klubi želijo Rodriga ... A podpisali smo, ker smo se zavedali, da je Atletico večji klub od nas vseh," je nadaljeval Simeone. "Skozenj so šli (Fernando) Torres, (Diego) Forlan, (Sergio) Agüero, (Mario) Mandžukić, (Diego) Costa, Griezmann ... Klub pa je bil vedno konkurenčen. To pa zaradi strukture in čvrstosti, ki jima v teh trenutkih ni para," je ponosen Simeone.

"Teh deset let je pokazalo, da je klub večji od vseh nas. Delamo na tem, da smo še naprej konkurenčni, da bi se s strokovnim štabom še bolj trudili, tako kot nogometaši, pri držanju trenutne ravni in da se v tem pogledu ne bi nič spremenilo. Cilj bo z manj narediti več. Iskali bomo nogometaše, ki imajo željo po tem, da bi prišli igrat za pomembno ekipo, kakršna je Atletico. Zakaj igralci odhajajo? Vedno gredo v velike ekipe, kakršna je Bayern, kamor je odšel Lucas, najverjetneje Barcelona ... To so ekipe, ki so zgodovinsko boljše kot mi, brez dvoma. Igralci v njih iščejo športno rast."

Podobno se je zgodilo tudi njemu

Simeone se je ob vsem tem spomnil tudi lastnih izkušenj, ko je v nasprotju s svojimi željami kot nogometaš moral zapustiti vrste Atletica. A svoje kmalu bivše varovance pohvalil, ker so v ključnih trenutkih znali obrniti hrbet lastnemu egu in na prvo mesto postavili klub.

"Vse, kar me še čaka, je zame prekrasno. Vse situacije pa si niso enake. Pojasnil sem to Griezmannovo, to Juanovo in Luisovo, ki je tudi povezana s procesi v življenju, ki jih ni lahko pojasniti s čustvenega vidika. A takšno je življenje. Vsem se nam to dogaja. Tudi jaz sem moral zapustiti Atletico, ko pa sem si želel tu ostati vse življenje, a kot nogometaš nisem bil več uporaben,"je še dejal Simeone.

"Fantje so rešili veliko takšnih situacij z veličino in na strani pustili egoizem, ki ga čutimo oziroma izkazujemo, ko začnemo postajati veliki in razmišljamo o nas samih in ne o klubu. Za naprej vidim veliko navdušenja, veliko pomembnih sprememb. Nas so najeli za to, da delamo in da reči opravimo dobro, takšne reči se dogajajo že osem let. Ko smo podaljšali pogodbe, smo ocenili tudi to. Zdaj pa bomo, upam, imeli oko za to, da bomo še naprej rasli in tekmovali, kot smo to vedno počeli."

Tuchel in Guardiola ga ne bosta kupila

Griezmanna medtem poleg Barcelone povezujejo tudi z Man. Cityjem in Paris Saint-Germainom, a sta se trenerja omenjenih ekip Josep Guardiola ter Thomas Tuchel že javno odrekla lovu na francoskega reprezentanta.

"Griezmann lahko igra v kateri koli ekipi na svetu, a njegov prihod za nas ni realna možnost. Imamo druge prioritete, moramo se začeti krepiti v obrambi," je povedal Tuchel, hrbet nekdanjemu članu Real Sociedada pa je obrnil tudi Guardiola, ki se s Cityjem sicer pripravlja na pokalni finale z Watfordom.

"Barcelona je lahko mirna, Griezmann nas ne zanima, saj ne smemo kupovati igralcev,"je Guardiola, tudi z nekaj sarkazma po zadnjih grožnjah z Evropske nogometne zveze, povedal o možnosti nakupa novega napadalca.

